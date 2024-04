Tennis de table : Le Tournoi interne du club s'est déroulé le vendredi 29 mars 2024.

Compte-rendu tournoi interne du vendredi 29 mars 2024

La nouvelle équipe dirigeante a relancé le tournoi interne ouvert cette année à tous, licenciés, non licenciés et parents des jeunes.

19 participants avec 16 licenciés, 3 non licenciés, dont 11 classés et 8 non classés.

Cette compétition sur le mode tournoi avec handicap, donnant donc des points d’avance aux moins bien classés, fut le théâtre de très belles empoignades permettant ainsi d’assister à de belles surprises avec notamment la défaite à 2 reprises du n° 2 du club contre le même joueur, puis face à ce même joueur la défaite du n° 1 du club après un match de très haut niveau. Pour l’année prochaine, il est envisagé d’incorporer des doubles à ce tournoi.

Reprise du championnat par équipes les 13 et 14 Avril, la D3 reçoit TT Nolay 2 la R3 AS DOMATS TT 6.

C.Cléaux