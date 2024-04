"Simplicité et accessibilité", Camille et Augustin ouvrent ce jeudi La Table de Givry

Quel petit bonheur de voir un enfant du pays prendre les commandes d'une affaire historique de Givry. Dominique et Marc Desbrosses, les anciens patrons du Café de la Place, ont tenu à être présents pour marquer le coup, eux qui cherchaient depuis longtemps, des repreneurs, après 25 années de bons et loyaux services à Givry. "Le commerce date de 1879" nous a confié Dominique, qui affiche désormais l'ambition d'une retraite pleine et entière du côté de Saint-Rémy.

Côte repreneurs, place désormais à Camille et Augustin Faure. Elle, originaire de Dennevy et lui de Givry. Agés tout deux de 27 ans, ils affichent déjà une très solide expérience dans le secteur de la restauration avec des parcours notamment sur la Côte de Beaune. "On voulait voler de nos propres ailes et revenir à une cuisine simple et accessible" assure le couple de restaurateurs.

Un menu du marché concocté aux produits frais et locaux

Amoureux des bons produits et des saveurs, c'est une cuisine qui devrait séduire, si on en veut pour preuve les premiers jours qui vont se jouer à guichets fermés. Pas la peine de forcer la porte puisque La Table de Givry affiche déjà complet jeudi, jour de réouverture, mais aussi complet vendredi soir et samedi soir. Avec un menu du marché comprenant viande ou poisson au tarif de 23 euros le midi, leur proposition apparaît particulièrement attrayante. Services de 12h à 13H45 et de 19h à 21h15.

Pas la peine de vous dire qu'il est préférable de bien réserver au 03 85 44 54 31.

A Camille et Augustin, nous leur souhaitons un très lon lancement et une belle aventure... à très vite !

Laurent Guillaumé