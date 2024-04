Retour sur le Loto de l'Union des Comités de quartier

Dimanche 7 avril 2024, l'Union des Comités de quartier de Chalon-sur-Saône donnait rendez-vous aux férus de loto pour son Super Loto de printemps au Clos Bourguignon.

Comme nous l'indique Michel Duployer, le président de l'Union des Comités de quartier de Chalon-sur-Saône, ils étaient 15 bénévoles présents dès 9 heures pour la mise en place, le loto et le rangement.

Une fois de plus me succès était au rendez-vous, les férus de loto ne se sont pas fait prier pour tenter de gagner les nombreux lots et bons d'achat à la clé. Et, très bonne ambiance en prime, d'après les organisateurs.

On comptait Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de l'adjoint en charge du monde associatif et de l'e-administration qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et de nombreux reines de quartier étaient présentes.

«L'Union remercie tous les joueurs présents pour leur participation, leur convivialité et leur sérieux pendant les jeux», ajoute le président de l'Union des Comités de quartier de Chalon-sur-Saône.

Le Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain vous donne rendez-vous à son tour ce dimanche 14 avril au Clos Bourguignon pour son loto de printemps.

(Photos gracieusement fournies par Michel Duployer)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati