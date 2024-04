Un nouvel album en préparation pour Sidonie Dubosc, un répertoire construit autour de Barbara, Anne Sylvestre et Colette Magny !

Pouvez-vous nous parler de ce nouveau projet 'Filles de vague ou de ruisseau' ?

Sidonie Dubosc : « Après avoir chanté Léo Ferré et Boris Vian, j'ai eu envie de chanter des femmes, d'écouter l'ampleur de ce qu'elles ont à dire, parfois très frontalement, d'autres fois prenant les détours de métaphores mystérieuses. Ces 3 femmes me fascinent énormément, par leur résilience et leur colère, la manière qu'elles ont de briser le silence et de tordre le cou à la violence par la tendresse ou l'humour. Leur puissance me bouleverse et m'inspire, et leurs mots résonnent encore très fort aujourd'hui, capables de nous porter et d'entretenir la colère révoltée qui nous est nécessaire. Elles nous parlent de guerre, de deuil, d'amour, de traumatismes, elles nous déchirent et nous consolent à la fois. Je suis toujours accompagnée de 6 musiciens pour ce nouveau projet, Simon Hannouz au saxophone, Samuel André à la trompette et au bugle, Brice Parizot au trombone, Antonin Néel au piano, Jonathan Chamand à la contrebasse et Victor Prost à la batterie, les chansons ont été merveilleusement arrangées par Pierre Antoine Savoyat, qui a su trouver le parfait endroit entre hommage et réappropriation, redécouverte, et c'est un vrai bonheur de démarrer une nouvelle aventure avec tout ce que ça apporte d'exaltation, tout en ayant la stabilité et la confiance d'un groupe qui se connaît depuis longtemps. »

Médéric Roquesalane : « Le premier répertoire 'Pour tout bagage on a 20 ans' a commencé au Conservatoire du Grand Chalon puis s’est créé en 2018 à l’Arrosoir avec un disque et une trentaine de dates dans la région mais également en Rhône Alpes, en Suisse ou encore au festival Léo Ferré. Pour cette nouvelle création, nous avons décidé de garder la même recette, avec la même équipe, les mêmes partenaires (notamment le Centre Régional du Jazz en Bourgogne Franche Comté qui nous soutient à nouveau) et surtout la même fraîcheur. C’est une vraie production « maison » et nous sommes attachés à cette idée de faire les choses par nous-même. Nous sortons tout juste d’enregistrement, très fiers du résultat. Pour le premier disque, nous étions partis dans un endroit magique à côté de Beaune, le Manoir Equivocal, c’était une vraie épopée. Nous avons gagné en expérience pour ce deuxième et pour être sûr de la qualité de l’enregistrement, nous sommes allés au studio Besco, un studio incroyable au milieu de la campagne en région parisienne. On ne pouvait rêver d’un meilleur endroit, autant en termes techniques qu’en confort pour travailler. Pour financer ce disque et ce projet, nous sommes aidés par le conseil départemental de Saône et Loire notamment, et nous avons lancé (comme en 2018 avec le premier disque) une campagne de financement participatif, à retrouver sur www.lasido.org L’objectif est de 8 000€, c’est assez ambitieux mais nous avons atteint plus de 60% et il reste encore une dizaine de jours pour nous soutenir et nous encourager. En contrepartie, il y a des disques bien sûr, mais aussi des invitations aux concerts, des vinyles et pour les plus généreux, un concert en solo à la maison, dans le jardin… Les dons peuvent être éligibles à une déduction fiscale, toutes les informations sont à retrouver sur le site. Pour la suite, il faut terminer ce disque avec le mixage, le visuel et tout ce qui va avec. Il sortira le 4 octobre, deux jours avec la première sur scène au Bœuf sur le toit à Lons le Saunier. Et pour les chalonnais, le rendez-vous se fera en novembre au théâtre Piccolo !

Votre 1er album, comme vous l’avez rappelé, mettait à l'honneur les chansons de Ferré et Vian, c'est important pour vous de faire vivre la chanson française ?

Sidonie Dubosc : « Oui, c'est un moyen d'expression auquel je suis très sensible, ça vient de mon amour des mots d'abord, et la musique que j'aime tout autant permet aux mots d'être entendus et d'aller aux cœurs sans détours. »

Vous fourmillez de projets, pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet et quand vous verra-t-on sur scène ?

Sidonie Dubosc : « Cette année est consacrée à la création de ce nouveau répertoire, donc la création du disque qui sortira en octobre, puis de la tournée en Bourgogne Franche Comté qui démarrera aussi cet automne grâce à un missionnement de Big Bang (Centre régional du Jazz).

En parallèle à cela, je continue de jouer mon projet solo "Portraits des miens" sur des compositions cette fois-ci ( https://sidoniedubosc.bandcamp.com/album/portraits-des-miens ), ou encore de jouer dans le spectacle ‘Une chenille dans le coeur’ de la compagnie Du Vent dans les Jupons où je suis comédienne (à découvrir au Conservatoire du Grand Chalon le 11 juin prochain) ou encore avec ‘ Cette mémoire des étoiles’ que l’on jouera au Réservoir à St Marcel le 16 mai. Cette semaine, je suis en résidence à la Méandre avec la compagnie Écoutilles pour un spectacle jeune public (à partir de 1 ans) ‘La vie taupe secrète’ avec Romane Lasserre et Tahia Strika. Nous jouerons dimanche à 11h30, 14h et 15h. Je mène à côté de cela des ateliers d'écriture de chanson et des créations de spectacles avec différents publics (en lycée, en hôpital, en centre pénitentiaire...) avec en ce moment des ateliers au lycée Lamartine à Mâcon en partenariat avec la Cave à Musique.

Retrouver toutes ces dates sur un site internet, en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux : Fb La Sido et Fb La Roue Voilée

Pour soutenir La Sido et son nouvel album : www.lasido.org

SBR - Crédit photos : Médéric Roquesalane