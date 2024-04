Les journées des plantes de La Ferté devraient passer à travers les gouttes

Avis à celles et ceux qui attendent impatiemment ce rendez-vous phare de la saison, Météo France prévoit une petite accalmie ce week-end côté intempéries. Le soleil devrait même être de la partie ce samedi. Même si il est recommandé de vous habiller compte tenu des maximales attendues qui devraient guère dépasser les 12°c, les journées des plantes de La Ferté vous attendent avec encore et toujours de quoi embellir vos jardins et terrasses.