Un concert international de l’Orchestre d’Harmonie Rémy/les Charreaux et l’Orchestre de Niederlinxweiler pour les 42 ans du jumelage des villes de St Rémy et d’Ottweiler.

Les comités de jumelage des deux villes St Rémy et Ottweiler ainsi que les deux harmonies St Rémy/les Charreaux et de Niederlinxweiler entendent bien faire durer l’amitié Franco-Allemande pour une Europe unie et ouverte dans ses cultures, ses idées.

C’est devant une salle comble que les musiciens des deux pays se sont produits avec ce concert qui s’annonçait de haut niveau.

Sébastien Martin président du comité de jumelage de St Rémy a ouvert ces festivités par son discours en français et en allemand.

Après avoir remercié de leur présence Sébastien Martin président du Grand Chalon, Florence Plissonnier maire de St Rémy, Holger Schaeffer maire d’Ottweiler, les anciens présidents des comités de jumelage des deux côtés du Rhin, Doris dernière présidente et André Lickes le nouveau président du comité d’Ottweiler, il a précisé : « Cette année, nous avons souhaité changer le format du WE et pour cela je tiens à remercier Laurent Bonnin, président de l’Harmonie St Rémy-Les Charreaux ainsi que les membres de leur bureau pour la construction de ce WE. En effet, grouper deux échanges franco-allemands dans le cadre d’une même manifestation nous a semblé plus qu’évident… L’échange à travers la musique entre Saint Rémy/Les Charreaux et Niederlinxweiler contribue aussi à faire perdurer les liens forts entre nos deux pays… ».

Les deux présidents des comités de jumelage Sébastien Martin et André Lickes ont échangé des cadeaux, ensuite André Lickes a exprimé au nom de ses compatriotes ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à faire perdurer cette amitié et le jumelage. « C’est une belle fondation qui a été construite par nos prédécesseurs. On a perdu beaucoup de membres avec les années des deux côtés, nous devons faire des efforts pour regagner des citoyens. Nous sommes tous des bénévoles, ce n’est pas facile… ».

Laurent Bonnin président de L’Orchestre d’Harmonie de St Rémy/Les Charreaux a fait une courte allocution avant de laisser la place à la musique avec en première partie l’orchestre san rémois : « Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce concert de printemps dans un format inédit ce soir, puisque vous aurez le plaisir d’assister à un spectacle international ! Un grand Merci à toutes celles et ceux qui ont permis ces retrouvailles, les municipalités d’Ottweiler et Niederlinxweiler, celles de Saint Rémy, Chalon sur Saône et Grand Chalon également, les 2 comités de jumelage et surtout nos amis musiciens de Musikverein "Harmonie" Niederlinxweiler, Merci André pour ton engagement sans failles. Remerciements particuliers à Mme le Maire Florence Plissonnier et les élus de St Rémy présents, Mr le Maire Gilles Platret excusé et représenté par Mme Rougeron et enfin un soutien sans faille également du Grand Chalon avec la présence de Sébastien Martin président du Grand Chalon accompagné de son épouse.

Un grand merci également à Sébastien Martin, l’autre, président du comité de jumelage de St Rémy, pour la coorganisation et la gestion de ce week-end, ceci ayant permis de mieux se connaitre et de partager l’organisation de ce jumelage en musique… Ce soir cette première partie de concert, avec 44 musiciens présents, sera dirigé par Emilie Desbrières et Denis Desbrières, je les remercie chaleureusement pour leur excellent travail… ».

L’Orchestre d’Harmonie de St Rémy/Les Charreaux a interprété 4 œuvres tirées de leur répertoire qui reflète bien le niveau et la performance dont font preuve les musiciens sous les baguettes d’Emilie et Denis Desbrières.

Une ascension au sommet du toit de l’Europe avec "Mont Blanc" quoi de mieux pour un anniversaire de jumelage franco-allemand, c’était sans compter le voyage au bout de la terre avec la lyrique chanson de l’Océan et le cri des mouettes…

Sous de forts applaudissements, les musiciens ont quitté la scène pour laisser place à un entracte, le temps de modifier la disposition des chaises afin de laisser la place à l’Orchestre de Niederlinxweiler et au "Musiklabor".

Les deux formations allemandes, regroupant l’orchestre sous la direction du chef Simon Maurer et un ensemble de jeunes musiciens, ont interprété en alternance leur répertoire riche d’une huitaine de morceaux. L’orchestre bien connu des musiciens san rémois a une fois de plus montré son haut niveau de qualité et précision dans l’exécution musicale de thème comme "Juliska aus Maske in blau" de Fred Raymond ou de "A Morricone Portrait"…

Les jeunes du "Musiklabor", très prometteurs pour l’avenir de l’orchestre, ont conquis le public entre autre avec la voix du tout jeune chanteur Isaac 11 ans.

Une soirée en musique ne pouvait se terminer sans l’interprétation d’un ou deux morceaux en commun.