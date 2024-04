Saint Rémy : le week-end du jumelage, c’était aussi dimanche 28 avril avec la cérémonie officielle des maires de St Rémy et d’Ottweiler.

L’amitié franco-allemande entre les villes de Saint Rémy et d’Ottweiler, c’est le rapprochement d’un même idéal conforté et entretenu par les comités de jumelage.

Après le très beau concert donné samedi soir 27 avril par les deux orchestres Saint Rémy/Les Charreaux et Niederlinxweiler, tous les membres des comités de jumelage, les maires des deux villes Florence Plissonnier et Holger Schaeffer, les musiciens et quelques habitants se sont retrouvés à la salle Brassens le dimanche matin 28 avril 2024 pour assister à une aubade donnée par les deux formations allemandes, l’orchestre de Niederlinxweiler et le "Musiklabor".

Les deux formations en disposition aubades ont une nouvelle fois enchanté l’auditoire.

Il y a eu des échanges de cadeaux entre les deux orchestres et les jeunes du Musiklabor ont poursuivi l’aubade. Ils ont terminé ce concert par l’hymne Européen.

Sous la pression des applaudissements, l’ensemble des musiciens a repris la chanson "Imagine" après avoir invité Lila à monter sur scène au côté de Katarina pour l’interprétation vocale de ce magnifique symbole de paix.

Florence Plissonnier et son homologue Holger Schaeffer ont pris la parole dans les deux langues, pour rappeler combien l’amitié est importante.

Florence Plissonnier : « …En ma qualité de maire de St Rémy et au nom de tous mes collègues élus, je tiens à vous dire que nous sommes ravis de vous accueillir ce week-end pour célébrer ensemble ce 42ème anniversaire du jumelage entre nos deux communes ; plus de quarante années de rencontres régulières qui ont renforcé nos liens d’amitié et d’estime réciproque… Nous pouvons nous sentir très fiers car ce jumelage, comme tant d’autres, a contribué à fortifier l’Europe à partir de la base, c’est-à-dire à partir des personnes… Je remercie, Sébastien et André ainsi que les membres de nos comités de jumelage pour leur implication… Je remercie aussi André, Laurent et les harmonies de St Rémy et Niederlinxweiler pour la soirée inoubliable qu’ils nous ont offert. »

Holger Schaeffer : « … Le dialogue franco-allemand a suivi des chemins différents au cours des dernières décennies… Il y a toujours eu une collaboration animée entre le président Emmanuel Macron et le Chancelier Olaf Scholz. Cela me semble non seulement intelligent, mais crucial pour l’avenir. Parce que la paix vaut toujours mieux que la guerre… Je vois une évolution continue. J’aimerai appeler cela le développement de l’amitié… Notre amitié est intacte. Cela me fascine toujours, chaque fois que nous nous réunissons, nous parlons, célébrons, dansons, chantons et partageons notre culture. Je suis heureux de pouvoir accompagner cette évolution… »

Dans son discours, il a remercié les différents présidents des comités qui ont contribué à la réussite du maintien et du développement du jumelage entre les deux villes.

Holger Schaeffer maire d’Ottweiler a offert des cadeaux à Madame le maire de St Rémy et à Sébastien Martin président du comité de jumelage.

De même Florence Plissonnier a remis un cadeau à Holger Schaeffer.

Des échanges, signes d’amitiés, de bonheur de se retrouver qui ont été complétés d’un présent du président fondateur Jean-Yves Berder.

L’ensemble des personnes présentes ont été invitées à venir prendre le verre de l’amitié avant un repas pris en commun dans la salle Brassens.

Mais ce week-end se terminait et pour les amis allemands il était l’heure de reprendre la route en direction d’Ottweiler et Niederlinxweiler avec de bons souvenirs dans leurs bagages et dans leur tête.

C.Cléaux