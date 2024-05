Choc des savoirs - La FSU 71 poursuit la mobilisation

Communiqué de presse

La réunion publique autour de la réforme dite du « choc des savoirs » du 2 mai à Chalon sur Saône initiée par une large intersyndicale départementale et la fédération de parents d'élèves FCPE de Saône et Loire a réuni une cinquantaine de personnes, tant professionnel·les de l'éducation que parents d'élèves.

Les discussions ont été riches et le constat que cette réforme est néfaste voire délétère tant pour les élèves et leurs familles que pour les enseignant·es et l'École Publique en général a été unanime. Elle s'inscrit de l'avis de toutes et tous dans une stratégie plus globale de destruction des services publics mise en œuvre par notre actuel gouvernement de manière de plus en plus évidente et cynique.

La date du 25 mai prochain décidée nationalement sera une étape pour défendre avec force ce bien commun qu'est l'École Publique, contre une école du tri social. L'intersyndicale et la FCPE mettront tout en œuvre pour qu'elle soit une réussite dans le département.

Emmanuel Dubois, co-secrétaire de la FSU 71 pour l'intersyndicale éducation.