L’Amicale Boules Pétanque s’incline face à Laizé 14 à 22

Pour cette deuxième rencontre du Championnat des Clubs de pétanque, catégorie Vétérans, l’équipe 1 de l’Amicale Boules de Châtenoy le Royal recevait ce mardi 7 mai 2024, pour le compte du Groupe B, l’équipe 1 de l’E.P. Laizéenne, une équipe du Méconnais.

Une rencontre qui se déroule avec six joueurs par équipe, se rencontrant pour des parties en tête à tête, ensuite en doublettes puis en triplettes pour terminer. Chaque « mène » faisant un vainqueur et un perdant attribue un point au vainqueur. Au total ce sont 36 points qui sont attribués sur l’ensemble de la rencontre.

Malgré un bon résultat en tête à tête 4 victoires à 2), les Châtenoyens ont accusé le coup en doublettes ( 3 défaites) en assurant un match nul ( une victoire de chaque coté) en triplettes, s’inclinant ainsi sur le score de 14 à 22 face à un équipe de Laizé de bonne facture semble-t-il aux dires du capitaine du jour Jean-Marc de Micheli.

La 3e Journée se déroulera à Macon et l’équipe 1 Vétérans se frottera à ses collègues et voisins d’Oslon le mardi 21 mai 2024. A noter que le groupe est composé des équipes de Macon 2; Givry 1; EP Laizéenne 1; St Loup de Varennes 1; Oslon 1; Sornay 1; Marnay 1 et Chatenoy le Royal 1.

L’ABCR engage quatre équipes vétérans en Championnat Départemental ce qui prouve la bonne vitalité du club Châtenoyen cher au Président Daniel Rebillard.

JC Reynaud