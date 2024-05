79ème anniversaire de la Victoire de 1945 : Une cérémonie commémorative très suivie à Chalon-sur-Saône

«Ce jour-là, il faisait chaud sur la France comme dans le cœur des Français». Soixante-dix-neuf ans plus tard, il fait beau à Chalon-sur-Saône. Les premiers mots du message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des Anciens combattants et de la mémoire, lu par Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, ont été prononcés ce 8 mai 2024 sur l'Esplanade de la Légion d'Honneur, devant le monument aux morts, Quai Gambetta.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'élus, plusieurs groupes scolaires et de nombreux Chalonnais massés autour du monument aux morts à l'occasion de la commémoration.

«Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait et le fracas des armes se taisait en Europe. De la guerre, de ce 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Cette mémoire, c'est notre héritage autant qu'une leçon»

79 ans plus tôt, les représentants de l'Allemagne signaient l'acte de capitulation à Berlin devant leurs homologues français, américains, britanniques et soviétiques; marquant ainsi la fin de la guerre en Europe.

Comme il se doit, la Ville a voulu donner un certain cachet à cette commémoration qui a regroupé de nombreux représentants d'associations patriotiques. Côté officiel, le sous-préfet était entouré de Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Francine Chopard, la conseillère régional représentant la présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Marie Mercier, le sénateur de Saône-et-Loire, Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, et Sébastien Martin, le président du Grand Chalon.

Quant aux porte-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

«De la guerre, du 8 mai 1945 nous avons conservé une mémoire. Elle est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans nous ne l'avons pas oubliée. Elle nous anime pour toujours»

«Il est essentiel de transmettre le devoir de mémoire aux générations futures», commentait un ancien combattant.

Et le meilleur symbole de ce devoir de mémoire était illustré par la présence de nombreux jeunes Chalonnais et Grand-Chalonnais.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati