Déploiement de solidarité - La Bourgogne - Franche-Comté et Dijon se sont rendus à Vinnytsia en Ukraine

Menée par Patrick Molinoz, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge de l'Europe et de l'International, et Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon et vice-présidente de Dijon métropole, cette visite avait pour objectif de témoigner concrètement de la solidarité et de l'engagement des deux collectivités et de leurs partenaires envers l'Ukraine, notamment face aux défis dramatiques qu'elle traverse depuis l'agression russe de février 2022.

La délégation rassemblait des élus des trois collectivités ainsi que des représentants d'institutions académiques et hospitalières. Cette mission revêtait une importance particulière, étant la plus importante délégation de collectivités territoriales françaises à se rendre en Ukraine depuis février 2022.

Au cours de leur séjour, les membres de la délégation ont rencontré les autorités locales ainsi que des responsables du secteur hospitalier, des universités, du système scolaire et du secteur agroalimentaire de Vinnytsia. L'objectif était de préparer les bases d'un futur accord de coopération entre la Région, la Ville et l'Oblast de Vinnytsia.

Pour Patrick Molinoz et Nathalie Koenders, au-delà de l'émotion ressentie devant les souffrances des Ukrainiens, les perspectives de coopération entre les quatre collectivités sont réelles et porteuses d'espoir pour l'Ukraine et pour l'Europe.

La visite a également été l'occasion pour les membres de la délégation de découvrir les infrastructures médicales et éducatives de Vinnytsia, marquant leur admiration pour la résilience et la détermination des Ukrainiens dans un contexte difficile.

Cette mission exploratoire a permis d'identifier des opportunités de coopération dans les domaines de la formation et de la recherche, notamment avec l'université polytechnique nationale de Vinnytsia.

Dans un geste de solidarité supplémentaire, la ville de Dijon accueillera une classe de 26 élèves de Vinnytsia, accompagnés de leurs professeurs, du 27 mai au 14 juin. Ce geste, fruit d'un partenariat entre la ville de Dijon, Sciences-Po et des associations locales, témoigne de l'engagement continu de la Bourgogne-Franche-Comté et de Dijon en faveur de la coopération avec l'Ukraine et de la ville de Vinnytsia.