Crissey/SDIS71 : Partenariat employeur, un rôle essentiel dans la mise en disponibilité des sapeur-pompier volontaire.

Signature de convention et remise du diplôme « Employeur citoyen » à la mairie de Crissey par le président du conseil d'administration du SDIS de Saône et Loire.

La commune de Crissey est de longue date partenaire du service d’incendie et de secours (SDIS). Elle a toujours été aux côtés des sapeurs-pompiers en cherchant spontanément à faciliter le volontariat de ses employés communaux.

Ce jeudi 16 mai, André Accary, président du département et du conseil d’administration du SDIS de Saône et Loire a signé une convention employeur avec Pascal Boulling maire de Crissey, signature en présence d’Alain Gaudray conseiller départemental, du colonel Frédéric Pignaud directeur départemental du SDIS71, du commandant Alexandre Monin chef de la compagnie de Chalon sur Saône, du lieutenant Boris Benabdelli chef du centre d’incendie et de secours de Crissey, de membres du corps des sapeurs-pompiers et d’élus.

Cette convention a pour but de permettre à la collectivité signataire de libérer en journée deux agents communaux également sapeur-pompiers volontaires. Elle est à destination de deux bénéficiaires employés à la commune de Crissey : Christophe Berger et Mathéo Matyniak.

Le volontariat : un enjeu stratégique à conforter

Pascal Boulling : « Je suis très heureux de pouvoir ce soir signer la convention employeur permettant de donner un caractère solennel aux liens entre le SDIS71 et la commune de Crissey.

Au centre d’intervention de Crissey, je rappelle qu’ils sont 5 sapeurs-pompiers volontaires à être conventionnés sur 48 conventionnés et 68 professionnels au CIS de Chalon. Le lieutenant Boris Benabdelli (agent municipal à Virey le Grand), 2 personnes de l’entreprise Sobotram-Blondel dont le sergent-chef Nicolas Poupard et 2 de la commune de Crissey Christophe Berger et Mathéo Matyniak… »

Monsieur le maire dans son discours a rappelé que Crissey comportait 2 usines classées SEVESO et qu’il était indispensable pour les sapeurs-pompiers de la commune de garder un bon entrainement, preuve en est avec les 7 jeunes recrues qui ont participé à l’exercice grandeur réelle sur une remorque simulant un local en feu.

Toutefois, il a fait part de ses inquiétudes sur le devenir du statut de sapeur-pompier volontaire français qui serait contraire à la charte européenne.

André Accary : « Grand merci pour les efforts de tout le monde afin de concrétiser cette signature. La Saône et Loire est un des plus grands départements de France et nous pouvons compter sur les collectivités, sur le volontariat pour être mobile et pouvoir intervenir rapidement. C’est la 2ème convention que je signe cette semaine en Saône et Loire, un bel exemple pour les autres collectivités.

Il va y avoir un rendez-vous important avec le 130ème congrès des sapeurs-pompiers de France à Mâcon du 25 au 28 septembre 2024… »

Après les interventions, André Accary et Pascal Boulling ont signé la convention.

Le président du département a remis au maire le diplôme d’employeur citoyen en guise de reconnaissance de l’engagement de Crissey pour aider à la disponibilité opérationnelle sur le département.

Partenariat employeur : Un rôle essentiel dans la mise en disponibilité

En Saône et Loire, 97 employeurs publics emploient 269 sapeurs-pompiers volontaires et 123 employeurs privés emploient 218 sapeurs-pompiers volontaires. C'est un dispositif en pleine expension en Saône et Loire.

Le corps départemental, c’est 2903 sapeurs-pompiers et agents dont 1865 sapeurs-pompiers volontaires, 357 professionnels et 592 sapeurs-pompiers volontaires communaux pour 34 069 interventions en 2023.

C.Cléaux