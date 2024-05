FINAL FOUR BASKET FAUTEUIL - L'équipe de l'Elan Chalon submergée par l'enjeu ...

Sandra Cléaux savait avant même le début des hostilités que la marche allait être compliquée pour son équipe fauteuil, tant le niveau des équipes qui se sont déplacées à Chalon sur Saône était au dessus du lot. Pour autant, on savait l'équipe des Rouge et Blanc capable de nous créer de belles surprises, à l'image de sa qualification aux Play-offs face à Toulouse. Sauf que le sport reste le sport et lorsque vous n'êtes pas à votre maxium, que les tirs restent trop imparfaits et qu'il manque d'huile dans les rouages, la sanction tombe assez vite.

Face aux Aigles du Velay, en demi-finale, Chalon n'a jamais réussi à trouver la combinaison permettant de s'extraire du pressing défensif des futurs champions. Les Aigles du Puy en Velay ont survolé la rencontre en étouffant le promu chalonnais (24-40 mi temps) avec les cinq joueurs majeurs qui ont scoré à deux chiffres. Un match qui ne restera pas dans les annales des rencontres chalonnaises, avec un effectif visiblement submergé par l'émotion de participer au Final Four. Chalon sur Saône s'incline sur le score de 43 à 75 face au futur vainqueur de l'épreuve.

L'espoir d'une médaile de bronze aura duré jusqu'à la mi-temps

Pour la petite finale, c'est la très solide équipe de Hyères qui affrontait Chalon. Et c'est une toute autre partition que nos Rouge et Blanc ont réservé au "petit" public du Colisée. Face au second du Championnat de France, l'effectif de Sandra Cléaux a joué une très belle partition dès l'entame de la rencontre, avec un jeu particulièrement efficace. Le pressing défensif particulièrement musclé des Chalonnais pousse l'arbitrage à sanctionner lourdemment, au point d'avoir un cumul de fautes difficile à gérer. Même si les Varois ont longtemps été bousculés par les Chalonnais, au point qu'à la mi-temps Chalon mène sur le score de 34 à 28. L'espoir d'une médaille de bronze est dans bien des têtes avant le retour des vestiaires et une toute autre prestation des Varois avec un Nicolas Jouanserre particulièrement transcendé avec un total de 24 points. Chalon s'incline avec un différentiel de 9 points sur le score de 57 à 66.

Bravo à toute l'équipe pour cette saison remarquable. Chalon sur Saône a fait la démonstration qu'elle peut rivaliser contre les plus grands du basket fauteuil.. et sans rougir !

A noter qu'en finale les aigles du Velay ont remporté le Final Four en battant les Hornets Le Cannet après prolongation (73-66). Une finale très rythmée durant laquelle l'écart entre les deux équipes n'a jamais dépassé 6 points. Le Puy en Velay a été sacré champion de France en Elite Nationale pour la première fois de son histoire, en battant le tenant du titre. Un résultat qui vient couronner la saison de la phase régulière où les hommes du sélectionneur national Franck Bornerand ont pris leur revanche sur la saison dernière.

Laurent Guillaumé