Le marché des artisans et producteurs de Mercurey ...c'est ce dimanche 9 juin

L'association Mercurey Animations organise le dimanche 9 juin un marché d'artisans et de producteurs à Mercurey, rue du Clos l'Evêque. Une cinquantaine d'exposants est annoncée, producteurs de fromages, miel, tisanes/aromates et biscuits, mais aussi escargots, charcuterie, champagne, châtaignes et bière mais aussi artisans en vannerie, maroquinerie, céramique ou photographie, gravure sur verre, bijoux, bougies, savons, cerfs volants, cartes anciennes, tableaux 3D, sculptures, peinture sur bois et sur toile etc.



L'entrée est gratuite, ainsi que les balades en calèche à travers les vignes. Petite restauration et buvette sur place.