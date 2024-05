Les infirmières libéraux de Bourgogne-Franche Comté mobilisés, demandent des comptes au gouvernement

Le ras-le-bol des infirmiers libéraux est palpable sur l'ensemble du département et la Bourgogne-Franche Comté n'échappe pas à la mobilisation. L'heure des doléances est affichée.

Face aux inerties gouvernementales et à l'absence de propositions concrètes permettant de valoriser le travail des infirmiers libéraux, la colère monte. Plusieurs revendications ont été clairement exprimées à travers plusieurs initiatives dont notamment celle menée il y a quelques jours à Dijon. La revalorisation des actes médicaux infirmiers avec les quelques miettes de 0,15 cts accordées par le gouvernement est au coeur des doléances formulées à maintes reprises, rappelle à info-chalon.com, Anne Gaëlle Kramer, déléguée BFC pour le Collectif ASYNDICAL D'IDEL. "On demande juste l'indexation de nos tarifs sur l'indice annuel d'inflation. Ca paraît légitime et normal au regard du rôle joué par les infirmiers libéraux dans les soins de ville".

Autre sujet sur lequel le Collectif demande des comptes, c'est celui de la revalorisation de l'indemnité forfaitaire de déplacement et indemnité kilométrique. "Le différentiel de tarifs entre professionnels de santé est injustifié." La dernière hausse de l'indeminité remonte à 2011 avec une indemnité kilométrique augmentée en 2009 de 0,15 cts. Le Collectif déplore les coûts de fonctionnement qui ont explosé depuis avec la hausse des coûts de l'énergie.

A cela viennent s'ajouter les risques accrus d'accidents. Le Collectif demande une indemnité forfaitaire de déplaceùent revalorisée à 5 euros et le doublement des indemnités kilométriques.

Le bilan des soins infirmiers est loin aussi sur la table avec la demande d'avoir la possibilité de prescrire des "actes qui relèvent de notre rôle". Abrogatoon de l'article 102 de la LFSS 2023 sur la présomption de culpabilité, retraite à 62 ans avec prise en compte de la pénibilité pour un départ à 60 ans, réduction de cotisations pour les rapprocher des montants de retraite versés sont tout autant de sujets revendiqués par le Collectif.

Seule profession de santé libéral tenue à une obligation de continuité des soins, les infirmiers libéraux sont en capacité de mettre à mal l'organisation des soins à la française. Une profession sans laquelle les services d'urgences seraient encore bien plus submergés.

Laurent Guillaumé