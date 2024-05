Les podiums du vendredi du Meeting National ‘Benjamins Avenirs 3’ du Grand Chalon

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 24 mai, à partir de 16 heures 30, se déroulait au Centre Nautique Chalonnais, les premières finales du meeting National Benjamins Avenirs 3 du Grand Chalon qui permettait aux nageuses et nageurs chalonnais dont certains étaient en sélection départementale de pouvoir se confronter aux différentes sélections départementales, régionales des clubs français mais aussi à l'équipe de Lausanne (Suisse).

Sur le weekend, sont représentés 232 nageurs représentants 19 structures de natation française y compris la Corse qui participaient à cette compétition. Des jeunes nageurs benjamins qui ont été divisés en plusieurs catégories, pour la catégorie dames : catégorie avenir 3 11 ans et Benjamines 12 ans / 13 ans et pour la catégorie messieurs : Jeunes 12 ans et benjamins 13 ans.

Une compétition qui regroupait 25 juges et 30 bénévoles qui participent activement à la réussite de cette compétition.

Enfin pour les premières finales, côté féminin chalonnais, on retenait quelques performances en série comme Emma Martinod (en sélection départementale), Laure Jaffelin (en sélection départementale, qualifiée pour une finale A), Garance Bourgogne (en sélection départemental), Clara Errard (en sélection départementale),

Côté masculin chalonnais, il y en a un qui a tiré son épingle du jeu et qui est monté 2 fois sur les podiums, Léo Caeiro-Peral (en sélection départementale) médaille de bronze au 400 mètres 4 nages et médaille d’argent au 100 mètres brasse,

Résultats et podiums du vendredi 24 mai :

400 mètres 4 nages Dames Benjamins

1ère Marion Brière (Alliance Dijon Natation)

2ème Jeanne Perche (Alliance Dijon Natation)

3ème Clémence Derbent (Alliance Dijon Natation)

400 mètres 4 nages Messieurs Benjamins

1er Thibault Fehrnbach (Hauts de Seine)

2ème Nathanaël Champenois (Alliance Dijon Natation)

3ème Léo Caeiro-Peral (Sélection de Saône-et-Loire, CN Chalon)

200 mètres nage libre Dames Benjamins

1ère Margaux Deleval (Alliance Dijon Natation)

2ème Roxane Chalendar (Hauts de Seine)

3ème Jeanne Perche (Alliance Dijon Natation)

200 mètres nage libre Messieurs Benjamins

1er Nathanaël Champenois (Alliance Dijon Natation)

2ème Robin Villette (Hauts de Seine)

3ème Eden Borle Isner (Alliance Natation Besancon)

200 mètres Dos Dames Benjamins

1ère Calliste Viard (Hauts de Seine)

2ème Amira Larbi-Aïssa (Hauts de Seine)

3ème Jeanne Perche (Alliance Dijon Natation)

200 mètres Dos Messieurs Benjamins

1er Calmix Galerneau (Hauts de Seine)

2ème Arsène Lapergue (CN Beaune)

3ème Léo Caeiro-Peral (Sélection de Saône-et-Loire, CN Chalon)

Lors de cette compétition, on notait la présence de Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports à la ville de Chalon, de Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais assisté des membres de son Comité Directeur, de Patrice Martin, Directeur du Centre Nautique…

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B