Lans : il reste encore quelques places pour exposer à la seconde édition du marché semi-nocturne organisé par le CCAS

Au programme : déjà une quarantaine d’exposants locaux, artisans ou commerçants, une buvette avec restauration salée et sacrée et pour les plus gourmands il y aura même un stand de glaces.

Pour les plus jeunes, une structure gonflable et des ateliers créatifs et de maquillage sont prévus.

Pour les retardataires : il reste encore quelques places pour exposer, n’hésitez pas à contacter les organisateurs au 06.79.64.03.94.

Locations de tables, chaises et barnums possibles.

Rendez-vous donc le samedi 15 juin de 17h à 23h au sein du joli village animé de Lans.



Amandine Cerrone.