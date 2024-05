AVIS DE DECES - Madame Andrée ARNOUX née BLONDEAU

Chalon sur Saône

Carole, Florence et Isabelle, ses filles;

Pascal et Régis, ses gendres; Ses petits-enfants et arrière- petits-enfants,

ainsi que toute la famille ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Andrée ARNOUX

née BLONDEAU



le 12 mars 1936, survenu le 27 mai 2024, à l’âge de 88 ans.

Un hommage lui sera rendu le 31 mai 2024, à 9h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Pas de fleurs - Pas de plaques - Pas de condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements

