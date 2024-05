AVIS DE DECES - Madame Ginette VIOLOT née MARCEAUX

CHÂTENOY-EN-BRESSE



Françoise Vincent,

Isabelle et Pierre Dallerey,

Nathalie Violot et Christophe Petit,

Véronique et Philippe Dufay,

ses filles et ses gendres ;

Aurélie, Sébastien et Marie-Eve, Lucie et Guillaume, Corentin, Chloé, Lorette, Adèle,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Renaud, Louisa, Colyne, Timaël, ses arrière-petits-enfants ;

Jeannine et Maurice Morin,

Monique et Roger Jacques,

Yvette Dedieu,

sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ; ses neveux et nièces et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Ginette VIOLOT

née MARCEAUX

survenu le 28 mai 2024,

à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 31 mai, à 16h30, en l'église de Saint-Marcel.

Ginette repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie l'ensemble du personnel de la Villa Papyri pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.