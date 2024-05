L'incarnation du "Possible", Philippe Croizon, a enthousiasmé Chalon sur Saône

Sur l'initiative de Formapi Chalon et de l'Elan Chalon, c'est une figure de l'optimisme qui était conviée à partager son expérience. Un récit haut en couleurs, plein de simplicité et de courage. Une belle leçon enthousiasmante.

L'occasion est donnée de saluer l'iniative portée conjointement par Formapi Chalon et l'Elan Chalon. Une volonté "d'organiser un événement annuel majeur" a insisté Jean-François Letoret, Président de Formapi Chalon. Une première du genre qui en appelle d'autres au regard du développement important opéré au fil du temps par l'organisme de formation des apprentis. Parti avec une petite dizaine, il y a plus de 20 ans, Formapi Chalon, ex-CFA du sport de Bourgogne-Franche Comté, embauche désormais 110 apprentis. Une réussite évidente, qui fait la démonstration quotidienne de son rôle essentiel en terme d'accompagnement, y compris auprès du basket fauteuil. "Un événement marquant annuel, pour se rencontrer, partager, se mobiliser en dehors des terrains de basket" insiste quant à lui, Rémy Delpon - Directeur Général de l'Elan Chalon.

Avec désormais 280 entreprises partenaires, le Club Entreprise de l'Elan Chalon a repris sa vitesse de croisière, et l'idée portée par l'Elan comme par Formapi Chalon est de s'appuyer sur les synergies pour mobiliser tous les acteurs, autour d'événements tel que la venue de Philippe Croizon.

"Prendre une belle leçon de vie"

Formapi Chalon qui poursuit son travail de mise en réseau des compétences devrait recevoir l'année prochaine les soutiens de la Caisse d'Allocations Familiales de Saône et Loire mais aussi de l'Education Nationale, en plus du Grand Chalon. Deux soutiens de poids qui viennent assoir la stratégie portée depuis quelques années. Devant le parterre de chefs d'entreprise invités pour la conférence de Philippe Croizon, Jean-François Letoret, n'a pas oublié d'insister sur le rôle de la taxe d'apprentissage versés par les entreprises... une taxe qu'il espère bien tomber dans le portefeuille de Formapi, "c'est un impôt que vous payez... alors flêchez-le.. n'hésitez pas !"

Plus qu'un individu isolé et son parcours hors-norme, Philippe Croizon a joué la carte du collectif à Chalon sur Saône. Amputé de tous les membres à l'âge de 26 ans après s'être pris en trois reprises des décharges de 20 000 volts alors qu'il bricolait sur son toit, c'est une vie inattendue qui va s'ouvrir devant lui avec la traversée de la Manche, la traversée des 5 continents ou encore le Paris-Dakar.... Une vie qu'on aurait pu qualifier "d'impossible et qu'il a rendu possible". Avec beaucoup de sincérité et d'humilité, il a partagé ses moments de peur, de reconstruction, de peine, d'abandon pendant 7 longues années avant de comprendre que la seconde vie qui s'ouvrait devant lui ne faisait que débuter. "J'ai osé, j'ai tenté ma chance.. et c'est ce qui rythme mon quotidien".

Le récit de sa préparation physique et mentale de la traversée de la Manche, le regard des autres, le soutien et le non-soutien des uns et des autres, avec beaucoup d'humeur et d'autodérision, a enthousiasmé les salons du Colisée. Un parcours de résilience absolue et la volonté d'avancer. "J'ai fais quelque chose de ma vie et de ce qu'elle m'a donné".

A cette jeunesse qui se "pose en victime", Philippe Croizon est sans détours possible, "Osez, avancez, adaptez-vous. Fais le pour toi, bouge toi ! Je ne suis pas en situation de handicap, on fait la même chose que vous, c'est la société qui est inadaptée à nous". Des propos particulièrement forts où Philippe Croizon a appelé de faire de ses faiblesses de vraies forces, tout en instant sur l'importance du collectif, sans lequel toute aventure est vaine.

Laurent Guillaumé