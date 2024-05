AVIS DE DECES - Monsieur Michel LOMBARD

SAINT-RÉMY



Martine, son épouse ;

Catherine et Régis DECHAUME,

Florence LOMBARD et Patrick DOLET,

ses filles et leurs conjoints,

Anthony et Christelle, Pierre-Louis et Lucie, Thomas,

ses petits-enfants et leurs conjointes ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel LOMBARD

Ancien Entraineur et Président de « L'ACC LUTTE »

survenu le 29 mai 2024, à l'aube de ses 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 6 juin 2024, à 14 heures, en l'église du Bourg à Saint-Rémy.

Ni fleurs, Ni plaques.

Michel repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Il a rejoint son frère jumeau

Gilbert

décédé en 1990.