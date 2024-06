Liquidation totale du matériel du restaurant "Le Mercurey" samedi et dimanche

C'est le moment des bonnes affaires ! L'ancien restaurant Le Mercurey liquide tout son matériel, petit et grand. Une vente qui se déroule ces samedi et dimanche à compter de 9h et jusqu'à 17h, en journée continue, et sur deux adresses. Au 36 Grande Rue à l'endroit du Restaurant et au 2 bis rue de Touches à Mercurey. Pour tout information complémentaire - 0786519395