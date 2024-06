Retour en images sur le match ASHBCC- Hoenheim (2/2)

Environ 600 spectateurs avaient fait le déplacement pour encourager les Bleus et Blancs qui recevaient l’équipe de Hoenheim (Bas-Rhin) pour une ultime rencontre dans la Maison des Sports. Un match à ne pas rater, puisque c'était le dernier en tant que joueur pour Laurent Clotaire ainsi que pour l'entraîneur Audrey Col. Retour en images avec Info Chalon.

Les Bourguignons n'ont jamais tremblé malgré la belle combativité des Alsaciens.

Les Chalonnais ont pris jusqu'à 10 buts d'avance en seconde période. À la 48ème minute, l'écart était de 5 buts, mais Oscar Ollier en demi-centre ce soir calmait les espoirs d'une éventuelle remontada alsacienne en inscrivant son second but. À noter les buts d'Eloy Guerin (5), Quentin Cléaux (2), de l'ailier Maxence Lachaux (1), Nicolas Jury (2), Shahyn Abich (2). Laurent Clotaire y est allé de ses deux buts dont son dernier pénalty et le gardien Mohamed Amine Boukraiem a encore été phénoménal avec ses 25 arrêts.

Une belle dernière victoire en l'honneur de L'Homme de Fer, ovationné par le public Chalonnais, très ému et touché par ces nombreuses marques de sympathie de ses anciens coéquipiers Thomas Chassaing, Sylvain Gautheron, Bruno Henri, toujours présent et actif dans le club, pour cette soirée avec Emilie Brussier.

C'était également la dernière pour le coach Audrey Col qui a tellement joué avec Laurent depuis la Guadeloupe, Aurillac, Chalon-sur-Saône … qui a également été remercié par le club, accompagné pour cette saison par Samy Taj sur le banc Chalonnais.

Un grand merci à eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati