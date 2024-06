Le Hatha Yoga Club de Chalon ouvre ses activités aux enfants !

A partir de septembre 2024, le Hatha Yoga Club proposera des ateliers Yoga-Philo hebdomadaires pour les 7-11 ans.

Animés par Catherine Sibille, professeur de yoga et animatrice d’ateliers philosophie (association SEVE présidée par Frédéric Lenoir), ces ateliers ont vocation à offrir aux enfants un espace de parole libre au sein d’un groupe bienveillant pour leur apprendre à réfléchir ensemble et à exprimer librement leur pensée personnelle en la confrontant avec celle des autres. A travers la réflexion philosophique, la pratique de l’attention (méditation), le yoga (mouvement), l’écriture et le dessin, ces ateliers aident les enfants à être plus confiants par un nouveau rapport au monde plus respectueux des uns, des autres et du vivant.

Pour faire découvrir à vos enfants ces agréables moments basés sur l’échange et la détente, le Hatha Yoga Club propose deux ateliers de découverte les mercredis 12 juin et 3 juillet de 9h30 à 11h au Petit Dojo de la Maison des Sports.

Les places sont limitées à 10 enfants par atelier. Une participation aux frais de 5 € est demandée pour valider l’inscription.

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations et réserver une place pour votre enfant. Les inscriptions sont possibles en ligne, via la plateforme sécurisée HelloAsso ( https://www.helloasso.com/associations/hatha-yoga-club/boutiques/ateliers-philo-yoga-7-11-ans-1 ), par téléphone (06 52 89 55 01) ou par email ( [email protected] ).

A noter qu’à partir de septembre 2024, ces ateliers hebdomadaires auront lieu les mercredis de 16h à 17h à la Maison de quartier de la Paix, 26 rue de la Paix à Chalon.



Hatha Yoga Club

[email protected]

06 52 89 55 01

https://hathayogaclub71.wixsite.com/hathayogaclub