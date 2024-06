L' Association Sportive Mellecey Mercurey (ASMM) organise son grand tournoi jeunes les 22 et 23 juin 2024 au stade du Champ Ladoit à Mercurey.

N'hésitez pas à venir encourager les jeunes joueurs et joueuses, et prendre le verre de l'amitié, lors ce Week end sportif et festif

Samedi 22 juin pour les catégories U7 et U11 de 9H à 17H30, 42 équipes



Dimanche 23 juin pour les catégories U9 et U13 de 9H30 à 17H30, 38 équipes

Plus de 750 joueurs seront présents