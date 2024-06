Retour sur le forum annuel du centre de rééducation de La Croix-Rouge Marguerite Boucicaut

Les associations de patients du centre de rééducation de la Croix-Rouge le SMR Marguerite BOUCICAUT se sont retrouvées pour leur forum annuel, le 28 mai dernier.

Dans ses services de neurologie, le SMR prend en charge de nombreuses personnes victimes d’accidents. C’est pourquoi la matinée a commencé par une information du cabinet d’avocats Mathieu et Bourg. Suite à un accident ou une agression, des avocats spécialisés peuvent renseigner la victime sur ses droits à indemnisation et au besoin la défendre juridiquement dans des procédures amiables ou pénales. Les salariés et les représentants associatifs ont pu comprendre les démarches à travers quelques cas pratiques et poser toutes leurs questions.

Les représentants des usagers sont des bénévoles agréés par l’Agence Régionale de Santé. Ils renseignent les patients sur leurs droits et les assistent dans leurs démarches.

Mme DESMERGER et M. REVILLET, représentants des usagers du SMR ont présenté leur rôle ans l’établissement et les projets menés avec les salariés pour améliorer la prise en compte du vécu des patients. Ils ont échangé avec les associations pour connaître leurs besoins et l’avis des patients sur les prises en charges.

La journée s’est conclue par la rencontre avec les patients et familles et des associations.

Les associations partenaires présentes étaient :

RESPIRE, qui propose des activités pour les personnes atteintes d’affections pneumologiques (contact : [email protected] )

CŒUR ET SANTE organise des activités physiques adaptées aux personnes cardiaques (pour les joindre : 06 37 68 62 31 ou [email protected] )

La PASTORALE DE SANTE dispense une écoute et un soutien spirituel aux croyants (plus d’information par mail à [email protected] )

Sclérose En Plaque 71 ( 06 13 76 31 24 ou [email protected] ), AVC 71 ( [email protected] – 06 71 45 39 58) et APHASIE (71 03 85 47 93 13 ou [email protected] pour les affections neurologiques )

Le SMR remercie également Lire à l’hôpital ( 03 85 44 66 88 ou [email protected] ) qui offre un service de portage de livre dans les services deux fois par semaine et France Parkinson qui rencontre les personnes sur demande ( 03 59 93 66 88).