Fragnes La Loyère a fêté les 40 ans de la Bibliothèque devenue Médiathèque depuis 2019.

En 1984, qui aurait pu penser, lorsqu’Alain Petit a proposé de créer une bibliothèque dans ce petit village de campagne qu’elle deviendrait une médiathèque qui, aujourd’hui, attire des personnes de tous âges et qui enrichit continuellement son panel de livres et de multimédias.

Ce samedi 1er juin, en présence de Sébastien Martin président du Grand Chalon, d’Alain Gaudray conseiller départemental, des anciens maires de la commune, de Béatrice Michaud bibliothécaire, de Pauline Gimonnet de la bibliothèque départementale, Laurence Olivier maire de la commune a rappelé dans son discours l’origine de la bibliothèque, sa première ouverture en 1986, et tout ce que les fralois et fraloises peuvent trouver dans ce qui est devenue une médiathèque depuis. Elle a remercié toutes les personnes impliquées dans l’organisation de cette journée de fête et le département pour son aide financière. Laurence Olivier a ensuite passé la parole à l’initiateur de la bibliothèque.

Alain Petit a fait une rétrospective depuis 1984. Les difficultés à faire accepter ce projet qui pour certains n’était pas viable. Enfin la bibliothèque a vu le jour et elle a bien fait son chemin puisque ce 1er juin 2024 la commune de Fragnes La Loyère a fêté ses 40 ans, Alain Petit et tous ceux qui ont soutenu cet ambitieux projet peuvent être fiers. « Année après année, au fil du temps, du petit local derrière la mairie au bâtiment des Lauriers, Dame bibliothèque a évolué positivement avec des expositions, des animations, des échanges avec nos écoles… en 2019 la transformation en médiathèque et voilà la boucle est bouclée » a rappelé avec un petit sourire Alain Petit.

Sébastien Martin président du Grand Chalon a remémoré les 30 ans de la bibliothèque où il avait été accueilli par Astérix et Obélix, c’était avant le rapprochement des deux communes. « On a un réseau de bibliothèque bien dynamique sur le chalonnais, les gens sont attachés à la culture du livre. »

Alain Gaudray a parlé du passage de bibliothèque à celui de médiathèque qui a été une nécessité pour répondre au numérique et en plus la création d’une salle bébé lecteur, tout ceci grâce aux aides du département.

Pour ce quarantième anniversaire, un concours d’écriture avait été ouvert.

Emilie Legrand, 1ère adjointe a donné les résultats du concours d’écriture dont les textes devaient obligatoirement commencer par « Encore un pas, puis un autre, j’ouvre les yeux et là dans la médiathèque… »

Un jury, composé de madame le maire, des élus, de membres de la commission Affaires culturelles, de la bibliothécaire, d’Alain Petit, d’Abigaëlle animatrice et de Naïla, a départagé les participants.

Dans la catégorie enfants

1ère place : Zina Kefi et son prince au chapeau de glace pour finir avec un gnome autour d’un livre.

2ème place : Mayssa Trad un récit où elle prend la place d’Ester héroïne d’un livre.

3ème place : Emy Taquard avec son monde imaginaire qui au final est un rêve.

Dans la catégorie adultes

1er prix : Myriam Kefi avec une histoire de fées qui luttent contre l’essor des liseuses numériques.

Le grand prix du jury a été décerné à l’unanimité à Laïyamâh Elmi Alette pour son histoire d’elfes qui prêtent main forte à la bibliothèque pour que nous ayons toujours de jolis ouvrages à consulter.

Sous les arbres du parc, "Leto punk poésie" attendait le public pour proposer un spectacle qui mêle histoires, poésies, rap et danses.

La première adjointe a ensuite invité tout le monde à partager les gâteaux d’anniversaire de la médiathèque et le verre de l’amitié.

Normalement, pour poursuivre cet après-midi de fête, l’école de "hip-hop" devait faire quelques danses mais la pluie a bouleversé le programme et obligé les gens à se mettre à l’intérieur du bâtiment.

C.Cléaux