ELECTIONS EUROPEENNES - "Oui, nous avons besoin d’Europe !" - 71 élus de Saône et Loire apportent leurs soutiens à Valérie Hayer

Il est plus que temps de l’affirmer à la veille des élections qui décideront de qui représentera la France au Parlement européen pour les 5 prochaines années. Il est urgent de s’interroger sur ce que nous souhaitons pour l’avenir de notre continent, et donc, celui de notre pays et de notre territoire. Il est urgent de défendre l’Union européenne et tout ce qu’elle a apporté à notre continent : la paix, la liberté, la démocratie et le développement économique dans chacun des pays membres.

Nous avons besoin d’une Europe forte, capable de tenir son rôle de premier plan face aux puissances qui remettent en cause notre sécurité en contestant les frontières établies par des traités librement consentis. Nous avons besoin d’une Europe forte qui nous permet de reconquérir une souveraineté industrielle, essentielle à notre avenir. C’est pourquoi nous disons NON à tous ceux qui veulent le FREXIT, c’est-à-dire la sortie totale ou partielle de l'Union européenne. L’échec complet du BREXIT et ses conséquences désastreuses pour les habitants du Royaume-Uni, nous le démontrent.

Nous avons besoin d’une Europe forte pour défendre nos valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, pour défendre ses valeurs humanistes issues du siècle des lumières, héritées de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Nous avons besoin d’une Europe forte pour gagner la bataille du changement climatique et du progrès social. Nous avons besoin d’une Europe forte qui, dans le respect des intérêts bien compris des États qui composent l’Europe, aide à développer nos territoires, leurs agricultures, leurs infrastructures et leurs emplois. C’est pourquoi nous dénonçons la posture du Rassemblement National qui est très à l’aise pour énumérer les problèmes que l’Europe rencontre mais est incapable de les régler

Heureusement, une majorité d’entre vous, de bon sens, sincères, attentifs aux enjeux de notre temps, sait ô combien nous avons BESOIN d’EUROPE. Vous reconnaissez que les fonds européens, ont été là pour la relance économique, pour le soutien de l’industrie, de l’agriculture, de la santé, de la formation, de la recherche. Vous savez bien que sans l’Europe, pas de sécurité, pas d’indépendance pour aucun des États.

Nous avons besoin que ceux qui croient en l’Europe s’expriment le 9 juin et n’abandonnent pas le terrain à ses fossoyeurs.

Nous avons besoin de clarté pour notre territoire et nous avons BESOIN d’EUROPE. C’est le nom de la liste conduite par Valérie HAYER.

Nous soutenons Valérie HAYER parce qu’elle a « fait le boulot » pendant une législature pour défendre les intérêts de la France au sein d’une Europe protectrice, sur le chemin de la paix, de l’indépendance et de la sécurité.

Nous soutenons Valérie HAYER parce qu’elle est la seule qui défend clairement et fermement la construction européenne et les progrès qu’elle doit accomplir et qui s’engage à poursuivre ce travail exigeant.

Nous soutenons Valérie HAYER parce qu’elle a, à ses côtés, des femmes et des hommes profondément attachés à l’Europe et résolument décidés à continuer de la renforcer, et s’il ne fallait en citer qu’un, citons Jérémy DECERLE (député européen et éleveur) qui a fait un travail remarquable pour défendre le monde agricole et les territoires au Parlement européen.

Nous soutenons la liste conduite par Valérie HAYER, car elle porte l’ambition d’une Europe souveraine, unie et démocratique. Pour toutes ces raisons, nous, élus de différentes collectivités territoriales de Saône-et- Loire appelons nos concitoyens à voter le 9 juin 2024 pour la liste BESOIN d’EUROPE, emmenée par Valérie HAYER et Jérémy DECERLE

Député

Député

