ELECTIONS EUROPEENNES - "Le 9, VOTONS POUR L'EUROPE, POUR VALÉRIE HAYER !" pour le groupe des élus régionaux progressistes

Communiqué de presse

Les élus Progressistes de la Région Bourgogne-Franche-Comté voteront et feront voter le 9 juin pour la liste de Valérie Hayer.

Rappelons que, sur cette liste, il y a des députés européens expérimentés issus de notre Région, Jérémy Decerle et Christophe Grudler, qui travaillent dans deux secteurs majeurs pour nous : l'agriculture et l'industrie, notamment nucléaire ; domaines dans lesquels la Région dirigée par la NUPES et présidée par Mme Dufay ont démontré, hélas, leur incompétence et leur désintérêt.



Pourtant, quand ils sont bien gérés au plan régional, les fonds européens sont majeurs. On le voit dans d'autres régions.

Au-delà, les crises mondiales en cours montrent bien combien il nous faut une Europe-puissance, face à la Russie ou la Chine, une Europe ambitieuse pour notre industrie de défense, mais aussi de santé, du numérique, de l'énergie ou de l'agro-alimentaire, etc.

Nous avons besoin de souveraineté et de protection renforcées à nos frontières européennes, ce que l'Europe a décidé de construire, acceptant la voie ouverte de haute lutte par le Président Macron.

Car nous avons besoin d'une France influente en Europe, pas de la France raciste des Bardella-Odoul, de cette France antidémocratique et autoritariste, "bête et méchante " pour reprendre une formule célèbre, qui nous isolerait, nous laissant seuls face à nos problèmes et aux crises. Cette France-là, dans notre Histoire, nous a toujours mené au pire.



Alors, le 9 juin, résolument et avec exigence, nous voterons pour Valérie Hayer et son équipe.

Le 9 juin, un seul jour, un seul tour, un seul vote POUR L'EUROPE, sa dynamique et ses valeurs : VALÉRIE HAYER.

Signataires de la tribune :



Denis THURIOT, Président du groupe des élus Progressistes, Maire de Nevers (89) et président de l’agglomération de Nevers, président de l’Assemblée des Territoires

Rémy REBEYROTTE, conseiller régional, élu municipal de la ville d’Autun (71), député de la 3e circonscription de Saône-et-Loire, secrétaire de l’Assemblée nationale

Sandra GERMAIN, conseillère régionale, élue municipale de la ville de Nevers (89)

Catherine BARTHELET, conseillère régionale, maire de Pelousey (25)

Ludovic ROCHETTE, conseiller régional, maire de Semur-en-Auxois (21)

Gérald GORDAT, conseiller régional, élu municipal de Charolles (71)