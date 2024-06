ELECTIONS EUROPEENNES - L’écologie et les droits des femmes sont l’affaire du Siècle : les élu-es écologistes du Conseil régional appellent les femmes au sursaut démocratique face à la menace de l’extrême-droite sur leurs droits !

Ce qui se joue le 9 juin, c’est le basculement de l’Europe vers une grande régression écologique et féministe.

La destruction des quelques progrès environnementaux est déjà à l’œuvre avec les attaques des droites et de l’extrême droite contre le Pacte Vert. L’offensive contre les progrès féministes est elle aussi à l’œuvre mais masquée par les discours d’imposture de l’extrême droite dont le Rassemblement national.

Face à cette double menace, les écologistes appellent toutes les femmes à accélérer le mouvement d’émancipation éco-féministe en Europe.

Grace aux mouvements féministes des trente dernières années, les droits des femmes ont progressé (Constitutionnalisation de l’IVG, Index de l’égalité femmes-hommes en entreprises…) Depuis le mouvement #Metoo, les droits des femmes sont enfin au cœur du débat public alors que l’égalité des droits est encore un long chemin et que les violences sexistes et sexuelles, une réalité domestique encore bien ancrée.

Pour une Europe féministe, il y a deux mesure phares et un principe à appliquer : l’accès libre et facilité à l’avortement, car le corps des femmes leur appartient et une rémunération digne, avec des métiers diversifiés et accessibles ;

Renforçons alors le progrès féministe en cours et stoppons l’opération de destruction de nos droits. D’une manière générale, en Europe, l’extrême droite, quand elle est au pouvoir, fait tout pour restreindre les droits des femmes. C’est ainsi qu’en 2020, en Pologne, le PiS et ses alliés se sont employés à rendre l’IVG impossible, même en cas de viol ou de malformation grave, de maladie incurable.

Il suffit aussi pour s’en convaincre d’observer les votes des eurodéputés Rassemblement national au Parlement européen. Ils ont voté contre la ratification de la Convention d'Istanbul, traité international établissant un cadre général pour lutter contre les violences sexistes. Les troupes lepénistes ont aussi choisi l’abstention lorsqu’il a été question de se pencher sur le harcèlement sexuel dans l’Union européenne et sur l’évaluation de #MeToo. Et quand il s’agissait de lutter contre le harcèlement sexuel au sein du Parlement européen, le RN a encore voté contre.

Ces menaces qui pèsent pour les droits des femmes s’illustrent aussi en France. En France, le RN a voté contre la PMA, et le reste du temps, ils n’étaient pas à l’Assemblée nationale, que ce soit pour la loi sur l'endométriose, ou les violences faites aux femmes… Dans le programme du Rassemblement National, les quelques femmes qui méritent l’attention de l’extrême droite sont celles qui ont des enfants et restent à la maison, et rien n’est envisagé sur les violences, pas d’expression sur les féminicides et sur les questions d’égalité. Pire, parmi les 72 parlementaires s'étant opposés au Congrès à la constitutionnalisation du droit à l'avortement, 11 étaient du RN !

N'écoutez pas les démagogues qui présentent l’écologie comme une punition. L’écologie est la solution à la destruction de la nature, des droits des femmes et plus globalement des minorités. Elle sauve, répare, préserve, élève nos droits et notre humanité.

Alors pour que les droits de la nature, des femmes et des minorités progressent, utilisons le Bulletin Vert, Marie Toussaint, le 9 juin.

Rappel des votes du Rassemblement national au Parlement européen :

Avortement : vote massif contre une résolution visant à condamner fermement l’interdiction alors quasi totale du droit à disposer de son corps en Pologne en 2020.

Coût de la vie : abstention en septembre 2023 sur un texte incitant à prendre en compte la dimension de genre dans la crise énergétique, alors que M. Baredella veut nous faire croire à une campagne pour une énergie moins chère.

Violences faites aux femmes, harcèlement sexuel dans l’Union européenne et évaluation de #MeToo : abstention

Harcèlement sexuel au sein du Parlement Européen : contre

Ratification de la Convention d’Istanbul, autrement appelée « Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique » : abstention



Claire Mallard, présidente de groupe Écologistes et Solidaires

Sarah Persil, vice-présidente en charge de la Vie Associative, la Jeunesse, la Citoyenneté et la Démocratie Participative

Stéphanie Modde, vice-présidente Transition écologique : transition énergétique ; alimentaire ; biodiversité, eau ; économie circulaire ; déchets

Aurore Lagneau, conseillère régionale

Claude Mercier, conseiller régional

Eric Oternaud, conseiller régional

Amandine Rapenne, conseillère régionale

Marie-Claire Thomas, conseillère régionale