DISSOLUTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE - A Dijon, François Rebsamen salue le score des progressistes au détriment du Rassemblement National

Réaction de François Rebsamen, maire de Dijon

Au soir des élections européennes dont l’enjeu était sans aucun doute le plus important depuis la création de l’Union, le Président de la République a pris une décision forte et inédite dans l’histoire politique de notre République.

En annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale, il prend acte des résultats qui placent aujourd’hui le Rassemblement national en tête des suffrages exprimés, et du risque d’impuissance politique à laquelle notre pays est confronté. Le populisme est une grave menace pour l’Europe et pour la France. En réponse au mécontentement qui s’est exprimé dans les urnes, l’extrême droite n’apporte aucune solution. La radicalité de La France insoumise non plus.

A Dijon, ville profondément européenne, le résultat du Rassemblement national, bien que trop élevé, reste contenu avec un score inférieur de 11 points à la moyenne nationale. Les formations politiques progressistes et pro-européennes sont largement en tête.



Dans la perspective des élections législatives des 30 juin et 7 juillet dont le Président a annoncé la tenue, j’appelle tous les démocrates progressistes et européens à s’unir pour réveiller l’espoir d’une société juste et fraternelle et faire barrage à l’extrême droite.