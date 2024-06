Ce lundi soir, on est passé à côté de la catastrophe du côté de Paray le Monial ... la Préfecture rappelle les bons gestes au volant à adopter

Aucun blessé n’est à déplorer mais les dégâts matériels sont conséquents comme le montre la photo prise sur les lieux.

Ce fourgon avait été positionné pour assurer la protection d’un usager en panne sur la RN79 au niveau de Champlécy (Saône-et-Loire). Les dispositifs de signalisation lumineuse étaient en place et la visibilité de la zone était assurée. Les trois agents de la DIR Centre-Est étaient présents sur place au niveau du véhicule en panne afin de porter assistance à l’usager.

Cet accident a mobilisé une équipe supplémentaire de la DIR Centre Est pour neutraliser la zone avec l’appui de la gendarmerie et l’intervention d’un dépanneur pour évacuer le fourgon accidenté.

Cet accident montre une fois de plus la nécessité d’être vigilants lors de la conduite et de la mise en œuvre de bonnes pratiques pour assurer la sécurité des agents des routes et des intervenants. Il fait malheureusement écho à la nouvelle campagne de sensibilisation : « Je ralentis, Je m’écarte, J’évite le pire ».

Campagne nationale Je ralentis, Je m’écarte, J’évite le pire »

9 000 agents travaillent quotidiennement sur le réseau routier et autoroutier national, géré par l’État ou des sociétés concessionnaires d’autoroute. Ils réalisent près de 800 000 interventions par an pour baliser les chantiers, entretenir les routes et les infrastructures, sécuriser des zones d’incidents ou maintenir la circulation routière en condition hivernale.

Depuis 2014, 12 agents des directions interdépartementales des routes et des sociétés concessionnaires d’autoroute ont perdu la vie sur une zone de chantier ou d’intervention dont 6 au cours des deux dernières années.

La nouvelle campagne de sensibilisation vise à sensibiliser les usagers à la sécurité sur les zones de chantier et d’intervention et à rappeler à chacun les bonnes pratiques à adopter pour assurer la sécurité de tous les professionnels qui interviennent régulièrement sur l’ensemble des réseaux routiers français : agents des directions interdépartementales des routes et des sociétés concessionnaires d’autoroute, des services de voirie des collectivités territoriales, policiers, gendarmes, pompiers, dépanneurs ou encore personnels des entreprises de travaux publics.

Les bons comportements à adopter sur la route

En agissant sur les comportements, il est possible de réduire significativement le nombre d’accidents. Chaque usager de la route, qu’il soit automobiliste, motard ou conducteur de poids-lourd peut agir pour protéger la vie de celles et ceux qui travaillent sur les routes.

5 bons comportements sont à respecter :

- En conduisant, être attentif en toutes circonstances :

- ne pas se laisser distraire ( téléphone, radio ou GPS) ;

- faire des pauses régulièrement ;

- respecter la distance de sécurité avec le véhicule qui nous précède.

A l’approche d’un chantier ou d’une zone d’intervention :

- diminuer sa vitesse ;

- s’écarter au maximum des intervenants, si possible en changeant de voie.

Qu’est-ce que le corridor de sécurité ?

Inscrite dans le code de la route, cette règle impose aux conducteurs d’adapter leur comportement à l’approche d’un chantier ou d’un véhicule en intervention sur la route :

- en ralentissant ;

- si possible, en changeant de voie ;

- sinon, en s’écartant au maximum.

Son non-respect est passible d’une contravention de 4e classe (135 € d’amende et perte de 1 à 6 points de permis).

Pour en savoir plus :

https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/je-ralentis-je-m-ecarte-j-evite-le-pire-a2276.html