Retour en images sur les 10 ans de Mobalpa Chalon/Saône

Adrien Burlet et Denis Lemarchand, co-gérants de l’enseigne Mobalpa Chalon/Saône, ont mis les petits plats dans les grands pour fêter dignement les 10 ans d’existence de Mobalpa, rue Thomas Dumoret à Chalon/Saône.



L’évènement a été organisé par NRJ Groupe, avec l’Epicurien des Vignes, O Sole Mio et la boulangerie Friez côté buffet, les Domaines Bachelet-Ramonet, Regnard et Vitteaut Albertipour les vins et crémant, la société Perfect Live pour le son et lumière et le DJ ANKO.

Une ambiance chaleureuse et particulièrement festive fort appréciée par les 100 personnes présentes, clients, amis et famille !











































Crédit photos Fujika