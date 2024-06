AVIS DE DECES - Monsieur Robert THEVENOT

CHALON-SUR-SAÔNE - GIVRY



Renée THEVENOT, son épouse ;

Alain THEVENOT, son fils et son épouse Lydia ;

Yves THEVENOT, son fils et son épouse Micheline ;

Cynthia, Romain, Olivier, Allan, Alexis, Alicia, ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Marie-Thérèse THEVENOT, sa sœur ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert THEVENOT

survenu le 8 juin,

à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 19 juin 2024 à 11h15 au crématorium de Crissey, suivie de sa crémation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.