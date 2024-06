Les peluches du Réconfort : 133 km avant d’admirer le château de Chantilly

Ce mercredi Charly Durand et Aurore Borel ont quitté Saint-Quentin à 8h 30 et ont pris la direction de Noyon, où ils sont arrivés vers 11 heures. Ils ont rejoint Christophe, membre du rotary-club de Noyon, pour le déjeuner. Après une pause d’une heure trente ils ont repris la route vers Chantilly, destination de cette troisième journée. Avec leurs vélos sans assistance, ils ont parcouru ainsi une distance de 133 km, non sans être passés devant le fameux et magnifique château de Chantilly. Le soir, Charly Durand et Aurore Borel ont été accueillis par Delphine, membre du rotary-club de Chantilly, qui leur fournissait l’hébergement. Ils ont assisté à la réunion statutaire du club, lequel n’a pas manqué d’apporter une contribution financière à cette belle action caritative.

Jeudi, les deux cyclistes bourguignons ont pris le chemin de Fontainebleau avec au compteur 124 km à couvrir.

Gabriel-Henri THEULOT