LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Gilles Platret sera aux côtés de Frédéric Borne, éleveur à Ecuisses

Communiqué de presse

Frédéric Borne, éleveur de charolais à Ecuisses, sera le suppléant de Gilles Platret : « À nous deux, on fait l’alliance de la ville et du monde rural »

Pour l’accompagner dans la campagne des législatives, Gilles Platret a fait appel à un homme du terroir, avec lequel il partage les valeurs d’engagement, de sérieux et de travail.

Frédéric Borne a 49 ans. Depuis 1997, il est à la tête de la ferme du Grand Monetois, à Ecuisses, dans un paysage de bocage sillonné par les routes vicinales, le canal du Centre et la ligne TGV. Il est marié et a deux enfants.

Son exploitation compte 200 hectares et son activité principale est constituée par l’élevage et la sélection de bovins charolais. Le cheptel du Grand Monétoiscompte 250 bêtes et totalise une centaine de vêlageschaque année.

Frédéric Borne est depuis toujours passionné par la race charolaise, dont le berceau est notre beau département de Saône-et-Loire. Et il collectionne les succès dans les concours régionaux et nationaux, réalisant ainsi un rêve d’enfant, ce qui lui donnechaque jour la fierté de son métier. Avec un magnifique taureau charolais, il a par exemple remporté deux fois le 1er prix du concours général à Paris.

Pourquoi s’engage-t-il aux côtés de Gilles Platret ? « Gilles, je le connais depuis longtemps et je l’ai toujours apprécié. C’est un homme de convictions et d’action. Il a de l’expérience. Il a fait un sacré boulot à Chalon, une ville qui est tenue ! Je suis vraiment honoré de sa confiance. Lui comme moi, nous sommes ancrés dans ce territoire de notre circonscription depuis notre naissance et nos familles avant nous, c’est nos racines. Et à nous deux, on fait l’alliance de la ville et du monde rural, autour de vraies valeurs. »

Quant à Gilles Platret, il voit en Frédéric Borne un véritable exemple de fidélité à une tradition qui a fait notre région : « J’apprécie depuis des années les convictions de Frédéric ; ce sont celles de la terre, celles de l’exigence du travail, celles de la foi dans notre terroir. C’est un battant, qui défend notre ruralité et qui montre surtout par son travail que le monde rural et l’agriculture sont le creuset de l’excellence et notre identité à tous. La France est dans une situation dramatique, tout va être à rebâtir demain ; le monde rural doit participer pleinement à cette reconstruction, sinon on continuera à détruire le pays par des décisions hors sol, comme celles qui nous ont fait tant de mal depuis des décennies. Dans mon travail à l’Assemblée, comme député de notre circonscription, je pourrai m’appuyer sur l’expérience de Frédéric et celle des agriculteurs de la région pour garder la tête à l’endroit et les pieds sur terre et défendre nos filières d’excellence, dont l’agriculture fait partie prenante. »

Le 30 juin et le 7 juillet, votez pour Gilles Platretaccompagné de Frédéric Borne !