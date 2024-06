LEGISLATIVES - Le nouveau Front Populaire face à de lourdes dissensions internes... et un RN qui ne sait pas où il va ..

Les jours se suivent et se ressemblent sur la scène politique française. En provoquant ce séisme politique de la dissolution de l'Assemblée Nationale et la convocation d'élections le 30 juin prochain, Emmanuel Macron a provoqué un onde de choc qui ne cesse de secouer.

Aucun groupe politique ne sortira indemne de ce qui est en cours de toute évidence. Ciotti s'est ridiculisé en s'enfermant à double tour dans son bureau de Président des Républicains... un geste qui a entraîné dans son sillage une fracture interne déjà béante. Le Rassemblement National navigue à vue comme si le succès qu'on lui prédit au soir des élections législatives le pousse à assumer sa responsabilité et de devenir un parti de gouvernement. Une première finalement dans l'Histoire politique française au point que sur un certain nombre de dossiers clés qui ont fracturé la société française et sur lesquels les élus RN s'étaient positionnés, une sérieuse marche arrière est enclenchée. Du côté du nouveau Front Populaire, c'est règlement de comptes à O.K Coral avec l'éviction orchestrée des "Grandes Gueules" qu'est le couple Corbière-Garrido mais aussi l'annonce par Olivier Faure d'un vote pour désigner celui ou celle qui siégera à Matignon en cas de victoire, à contre-sens des Insoumis qui disposeront nécessairement du plus grand groupe parlementaire compte tenu des négociations internes, sans compter la disparition de Raphaël Glucksmann dont le succès n'aura été que de courte durée... entre la proclamation des résultats aux européennes et l'annonce de la dissolution.

Côté Macronie, le suicide collectif orchestré par le Président de la République, provoque lui aussi des remous internes, au point que chacun se demande à quelle sauce il va être mangé au soir du 30 juin prochain, pour la plupart d'entre eux.

Bref, pour une stratégie présidentielle qui se voulait celle de "la clarification politique", le Président de la République crée toujours plus de chaos et d'instabilité, à un moment où la France célèbre l'Appel du 18 juin, l'incarnation du sursaut national. Personne ne sait ce qu'il sortira des urnes au soir du 30 juin et du 7 juillet mais de toute évidence, les fracture qu'on ne cesse de déplorer depuis de nombreuses années sur info-chalon.com, seront en tout point exacerbées... Pas de quoi nous rassurer pour la suite !

Laurent Guillaumé