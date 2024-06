LEGISLATIVES - 3e circonscription de Saône et Loire - "Je fais le tour complet de la circonscription à partir d'aujourd'hui"

Des réunions publiques sont annoncées au Creusot, Givry et Autun ... avec deux autres sur les secteurs de Verdun sur le Doubs et Issy l'Evêque

Communiqué de presse

Cette élection législative est l’occasion de tout changer après l’échec d’un gouvernement déconnecté des préoccupations des français. Les souffrances pour vivre de son travail, le sentiment de déclassement, de désordre permanent et de laxisme judiciaire, les inquiétudes quant à la gestion de l’immigration et, singulièrement le mépris vis-à-vis de nos vies dans les départements ruraux sont autant de raisons de la rupture de confiance avec les français.

Nous avons besoin d’être entendus !

Enfermé dans ses outrances et un soutien aveugle à la politique du gouvernement la parole du député sortant Remy Rebeyrotte est désormais discréditée. Face au délitement des services de santé à Autun et au Creusot, au développement du trafic de drogue, au poids des normes pesant sur l’agriculture et nos campagnes ou encore sur les questions d’énergie et de pouvoir d’achat, il n’a obtenu aucun résultat et pire, fait aucune proposition. Il est temps de tourner la page.

Nous pouvons enfin porter notre voix à l’Assemblée nationale !

Je m’engage pour rassembler, loin des combines d’appareils politiques. Face au parachutage d’un candidat RN élu municipal à Mâcon, totalement étranger à notre circonscription, et au Front Populaire mené par La France Insoumise, je présente la seule candidature issue du territoire et claire dans ses valeurs.

Dès le 30 juin, nous pouvons tout changer !



Voix libre je serai l’élu de tous et je prends des engagements clairs que je tiendrai pour proposer à l’Assemblée nationale de restaurer l’ordre républicain, soulager le pouvoir d’achat par la baisse du poids de l’impôt et des charges, défendre le retour à des services de santé pour tous ou encore placer nos campagnes au cœur de l’aménagement du territoire. Sur tous ces sujets je m’exprime avec constance depuis des années.

Je voterai, avec mes valeurs de droite et mes convictions sociales, en ayant d’abord à l’esprit votre confiance, les textes qui iront dans le sens de l’intérêt du pays. Pas en fonction d’autres intérêts que les vôtres, mais uniquement ceux de la Nation Française. Je me battrai pour défendre, chaque fois qu’il le faudra, les intérêts de notre territoire. J’en ai l’énergie et la volonté.



Alors que la dissolution ne laisse pas de place pour faire campagne, il me semble important, dans le chaos provoqué par ce choix, de faire le tour de la circonscription pour parler à tous. Aussi me rendrais-je de façon visible dans l’ensemble des communes les 10 prochains jours. J’irai sur la place centrale et dans les commerces ouverts des villages. Mes équipes seront aussi présentes dans toutes les communes de la circonscription au moins une fois dans la semaine pour parler à tous ceux qui le souhaitent.

Faire ce grand tour de la circonscription me semble nécessaire dans cette configuration politique particulière où chacun doit savoir pouvoir compter sur mon engagement.



Chacun pourra donc me rencontrer et me joindre (0669389509/[email protected]).



Voici le programme prévisionnel du tour de la 3ème circonscription.

Mercredi 19 juin : Communes de l’ancien canton de Mesvres

Jeudi 20 juin: Communes de l’ancien canton de Chagny

Réunion publique à Autun – 19 heures – Salle du Colonel L’Evêque – Place du Champ de Mars

Vendredi 21 juin: Communes des anciens cantons d’Autun, et de Lucenay l’Evêque

Réunion Publique en attente, Canton de Verdun sur le Doubs

Samedi 22 juin: Communes de l’ancien canton de Verdun-sur-le-Doubs

Réunion Publique en attente, Canton de Verdun sur le Doubs

Lundi 24 juin: Communes de l’ancien canton de Couches et du Creusot

Mardi 25 juin: Communes des anciens cantons de Saint Léger sous Beuvray et Issy l’Evêque

Réunion publique au Creusot – 19 heures – Salle Guynemer

Mercredi 26 juin: Communes de l’ancien canton de Givry

Réunion publique à Givry – 19 heures - Salle de l’ancienne Gare

Jeudi 27 juin: Communes de l’ancien canton d’Epinac

Vendredi 28 juin : Réunion publique en attente – canton d’Issy L’Evêque