CHAMPIONNAT DU MONDE DE PAELLA - Jordane Estevez a besoin de vos soutiens pour décrocher sa place à Valence

Agé de 37 ans, Jordane Estevez, originaire de Saint-Denis de Vaux, écume les marchés de Chalon sur Saône, Givry ou Beaune depuis qu'il s'est élancé avec sa petite entreprise Paella Domingo. Ancien professionnel du secteur de l'automobile, sa paella qui faisat sensation dans les réunions de famille et auprès des amis, a poussé Jordane à s'élancer dans l'univers de l'entreprise. Et le succès ne se dément pas ! Il suffit de constater à quel point, il faut se presser sur les marchés pour ne pas revenir bredouille ! La recette du succès ? "J'ai repris la recette de ma grand-mère Carolina, c'était notre plat du dimanche". Une recette qui se veut respectueuse de la recette originale de Valencia. Jordane est le seul représentant français à candidater pour les Championnats du monde qui se joueront en Espagne, mais pour être sûr de valider cette dernière étapen il doit compter sur vous et sur votre vote. La date limite du vote est fixée au 25 juin... alors à vos claviers !

