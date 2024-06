Les services à la personne de Saône et Loire ont délivré leurs récompenses

Mardi 18 juin a eu lieu aux Salons du Colisée à Chalon sur Saône la 2ème cérémonie des Trophées des Services à la personne, en présence de plus de 300 personnes, salariés du secteur et partenaires locaux.

L’objectif de cette cérémonie est de valoriser tous les professionnels qui, chaque jour, travaillent au domicile des personnes et qui améliorent leur vie quotidienne : aide aux personnes âgées et en situation de handicap, tâches ménagères, repassage, garde d’enfants, livraison de courses...

Cette édition a récompensé 10 lauréats parmi plus de 200 candidats qui ont concouru dans trois catégories :

- Trophée du Service à la Personne : « Assistant(e) Ménager(e)» - Trophée du Service à la Personne : « Auxiliaire de Vie »

- Trophées du Service à la Personne : « Garde d’enfants »

- Trophées « coup de cœur du jury »

Les Trophées des Services à la personne sont nés en 2013, lorsque ces entreprises se sont réunies pour imaginer comment elles pouvaient valoriser les métiers « d’employés de maison » et « d’auxiliaires de vie ». L’idée d’organiser des trophées permettait de réunir tous les salariés et d’animer cette communauté grâce à un concours encourageant l’excellence. Ces trophées sont ouverts à toutes les structures, entreprises ou associations.

En 10 ans, ce concours des salariés est devenu la référence du secteur. Mardi soir, nous avons retrouvé des candidats ravis, des salariés enthousiastes et comblés d’avoir été mis à l’honneur durant cet évènement, et des partenaires fidèles réunis pour fêter les métiers des Services à la personne.

Les Trophées SAP sont reconnus dans toute la France et ont lieu aujourd’hui dans de nombreuses régions et départements. En 2024, sept trophées ont lieu : en Isère, dans le Rhône, en Occitanie, en Saône-et-Loire, en Normandie, en Ile de France, dans le Morbihan, dans le Finistère et à la Réunion.

Les Trophées en 2024

« Soyons fiers de nos métiers ! Cette année nous avons été très heureux d’organiser la 2ème cérémonie des Trophées des services à la personne en Saône-et-Loire. Il est important d’applaudir et de récompenser, au moins une fois dans l’année, toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour dans l’ombre pour nous faciliter la vie et prendre soin des plus fragiles et des êtres qui nous sont chers. Ce 18 juin, nous avons donc mis en lumière toutes ces personnes qui exercent ces métiers du quotidien avec du cœur et une forte capacité d’adaptation mais aussi avec passion et professionnalisme. MERCI »

Isabelle FLEURY, présidente du CSDAD71

« Depuis plusieurs années, le secteur de l’aide à domicile peine à recruter du personnel alors même que le nombre de personnes souhaitant rester chez elles le plus longtemps possible augmente. C’est pourquoi le Président du Département de Saône-et-Loire, André Accary, a souhaité faire du maintien à domicile un axe fort de son mandat. Les Trophées des services à la personne s’inscrivent pleinement dans cet objectif. Ils contribuent à mettre en avant ces métiers et l’engagement des salariés. Ils encouragent les initiatives et la créativité de ceux qui remplissent ces missions. Le Département de Saône-et-Loire a donc souhaité renouveler son soutien à cette 2ème édition des Trophées. »

Claude CANNET,

Vice-présidente du Département de Saône-et-Loire chargée du maintien à domicile, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, des affaires sociales

Et les Lauréats sont :

Catégorie Petite Enfance

1er prix : Martine PARDON – ASSAD CHAROLAIS BRIONNAIS 2ème prix : Emilie FRIBOURG – KANGOUROU KIDS

Catégorie Assistant(e) Ménager

1er prix : Fadila HALAIMIA - CEADOM

2ème prix : Sonia DOS SANTOS - ASAP

3ème prix : Emilie VENDROUX – HUMANE SERVICE

Catégorie Auxiliaire de Vie

1er prix : Nicolas MAILLOT - BSP

2ème prix : Audrey HENNEQUIN – AMAELLES 71

3ème prix : Huguette SCHIED – MUTUALITE FRANCAISE 3ème prix : Léa FLATTOT – LES AILES D’ARGENT

Prix spécial coup de cœur du jury : Eva DA ROCHA – MUTUALITE FRANCAISE