Gilles Platret interdit la vente de «Sniffy» aux mineurs à Chalon

Communiqué



Depuis quelque mois est apparu un nouveau produit, le « Sniffy », produit soi-disant énergisant, présenté sous forme de poudre et destiné à être consommé par voie intranasale. Sa consommation se répand très rapidement chez une partie des jeunes de Chalon.

Ce type de pratique, qui reproduit le mode d’administration de la cocaïne, représente un véritable danger pour les jeunes en banalisant, ou même pire, en valorisant la consommation de stupéfiant.

L'alerte ayant été lancée par les représentants du corps enseignant au cours d’une réunion « sécurité » ce mardi 18 juin, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, a souhaité réagir immédiatement en instaurant, par un arrêté, un cadre juridique permettant d’interdire et de sanctionner la vente de ce produit aux mineurs sur le territoire de la commune.



La Police municipale sera chargée de recenser les lieux de vente de ce produit et informera les gérants de l’existence de cet arrêté et de l'interdiction de la commercialisation de ce produit sur le territoire communal.