AVIS DE DECES - Madame Christiane FERREAUX née PROST

VARENNES-LE-GRAND - LAIVES - CHALON-SUR-SAÔNE



Christine et Hervé,

Éric et Christine,

Frédéric et Valérie, ses enfants ;

Nathalie, Arnaud, Elodie et Pierre, Marion et Charles,

ses petits-enfants ;

Maxence, Solène, Fleur, Hortense, Léandre, Samuel,

ses arrière-petits-enfants ;

son frère et ses sœurs ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ses amis proches,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane FERREAUX

née PROST

dite « TANOU »

survenu le 16 juin 2024,

à l'âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 25 juin 2024,

à 14 heures, en l'église de Varennes-le-Grand.

Christiane repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Christiane a rejoint son époux,

Jeannot

décédé en 2016.