Tir Sportif : succès du Challenge interne parents - enfants

On le sait le Tir Sportif de Châtenoy le Royal est un club qui ne manque pas d’idées pour faire vivre de façon conviviale sa structure et ses adhérents. A chaque fin de saison un Challenge a lieu entre parents et enfants de l’école de tir. Une compétition interne qui permet ainsi d’associer les parents à la vie du club. C’est sans doute aussi ce qui fait la force du bénévolat de ce club référence sur la commune.

Ce samedi 22 juin 2024, pour clore la saison, la présidente Yvonne Le Floch et son précieux vice-président Daniel Guillot, sans oublier les « dames cuisinières », ont orchestré ce Challenge sympathique qui s’est terminé par des remises de coupes et de médailles aux participants, en présence du Maire Vincent Bergeret, de ses deux adjoints Pascale Lepers pour la vie associative et Henri Lombard pour la vie sportive; Daniel Rebillard, président de l’Office municipal des Sports et Gérard Tollard, président des Médaillés Jeunesse et Sports. L’ensemble de cette journée se terminant par un verre de l’Amitié.

Petit retour en photos non légendées volontairement …..

JC Reynaud