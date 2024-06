Les peluches du Réconfort : la plus longue étape sous la pluie… puis avec le soleil

ls sont partis à 8h 30 de Jully-lès-Buxy, commune où ils résident habituellement. Malheureusement la pluie s’était invitée et Gérard Côte, le président de l’Amicale Cycle de Buxy, club dont Charly Durand est licencié, fut le seul courageux à les accompagner par ce temps. Il n’a pas fallu plus de cinq minutes pour qu'ils soient trempés de la tête aux pieds...

À Cormatin, des membres de la famille de Charly (oncles et tantes) attendaient les valeureux cyclistes sur le parcours : ils ont passé quelques kilomètres ensemble en discutant et ils en ont oublié un peu la pluie... Ensuite, ils se sont retrouvés tous les deux et ont continué leur route jusqu’à Prissé, où la pluie s’est arrêtée et où le ciel s’est enfin dégagé.

80 kilomètres plus tard, ils sont arrivés à Belleville-en-Beaujolais, où Paul Dupuy-Tamalet, assistant de vol à HéliSmur 71, et initiateur de cette belle action, habite avec sa compagne. Ils les ont accueillis pour prendre le repas et ils ont fait ensuite la route avec eux jusqu’à Lyon par la voie bleue, voie cyclable qui roule plutôt bien… et avec la chaleur et le soleil ! Charly Durand et Aurore Borel sont arrivés dans la capitale des Gaules à 18h 30, après avoir pédalé durant 149 kilomètres. Ce mardi, la 9e étape, longue de 130 km, les emmenait à Valence.

Gabriel-Henri THEULOT