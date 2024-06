LEGISLATIVES - Le Groupes Notre Région Par Cœur, Écologistes et Solidaires, Communistes et Républicains au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté appelle à soutenir les 27 candidates et candidats du Nouveau Front Populaire

Communiqué de presse



Groupes Notre Région Par Cœur, Écologistes et Solidaires, Communistes et Républicains au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.



Le 24 juin 2024



Les 30 juin et 7 juillet, transformons l’espoir né avec le Nouveau Front populaire en victoire

Face à la menace que fait peser sur notre pays l’accession au pouvoir de l’extrême droite, le Nouveau Front populaire (NFP) suscite un immense espoir. De nombreux secteurs de la société s’engagent : organisations syndicales, associations, économistes, monde sportif et culturel, élus locaux…



Le rassemblement large et inédit de la gauche et des écologistes répond à l’urgence sociale et environnementale : augmentation des salaires du privé et du public, augmentation des pensions et des minima sociaux, plans d’urgence pour l’hôpital public et l’école, abrogation immédiate des réformes récentes (retraites, assurance chômage, choc des savoirs…), préservation du pouvoir d’achat grâce aux économies d’énergie dans les logements, partage équitable de la ressource en eau…



La victoire du Nouveau Front populaire ouvre aussi des perspectives pour les politiques régionales et les collectivités locales.

Ainsi, le programme du Nouveau Front populaire propose également que des moyens de l’Etat viennent en appui des grandes compétences régionales comme l’éducation ou l’économie mais appelle également à l’organisation d’états généraux de la ruralité et des quartiers populaires pour construire une véritable égalité territoriale d’accès aux services publics.

C’est en redéployant des moyens financiers et en rétablissant un véritable dialogue avec tous les partenaires sociaux et élus locaux que nous renforcerons nos politiques de justice sociale et environnementale en matière de déplacements, de réhabilitation et de rénovation énergétique des lycées publics, d’alimentation saine pour toutes et tous, de décarbonation de l’économie et pour préparer aux métiers d’avenir.



Pour la majorité socialiste, écologiste et communiste à la Région Bourgogne-Franche-Comté, le cap est clair : protéger les plus modestes, accompagner la transition écologique et restaurer la confiance. Nous sommes pleinement mobilisés auprès des candidat-es NFP pour éviter le pire mais surtout pour accomplir le meilleur !



Au nom des groupes des élus socialistes, radicaux et divers gauche, écologistes et communistes, nous appelons à voter massivement pour les 27 candidates et candidats de Nouveau Front Populaire en Bourgogne-Franche-Comté.



Jérôme Durain, Claire Mallard et Muriel Ternant