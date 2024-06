Les peluches du Réconfort : de Givors à Valence, en longeant le Rhône

Ce mardi 18 juin, la 9e étape a mené Charly Durand et Aurore Borel de Lyon à Valence. Initialement prévue sur une distance de 130 km, elle a été raccourcie de vingt-et kilomètres. Pour ne pas revivre les difficultés de la traversée de Paris, les deux jeunes cyclistes ont en effet décidé de prendre le TER, au départ de la gare Lyon Part Dieu. Ils ont rejoint ainsi Givors et la ViaRhôna, la voie cyclable qui part des bords du Lac Léman et longe le Rhône jusqu'à Marseille à l'est ou Montpellier à l'ouest. C'était plus de sécurité et une meilleure maîtrise du temps en ce début d’étape.

Une chaleur intense et le vent étaient présents à Givors, de grosses rafales de vent qui demandaient beaucoup d'efforts sur les pédales. Qu'à cela ne tienne, ils sont partis vaillamment pour leurs cinquante premiers kilomètres avant la pause déjeuner. Ensuite, ils sont repartis direction Tournon-sur-Rhône, où les attendaient Christian et Colette, deux rotariens du club de Valence. Ils y ont fait une petite halte bien méritée et surtout bienvenue.

Enfin, ils ont enfourché à nouveau leurs vélos pour rejoindre Valence et Thomas qui les hébergeait pour la nuit. Au programme de la soirée une réunion avec le rotary-club de Valence Mistral. Le lendemain, Charly Durand et Aurore Borel poursuivaient leur descente vers Port-Saint-Louis-du-Rhône, en roulant vers Orange, ville distante de 124 km.

Gabriel-Henri THEULOT