L'épillet, reste le danger de l'été pour vos boules de poils

En forme d'épi en V à l'extrémité pointue, ils s'accrochent sur les animaux, pénètrent dans leur corps et peuvent causer de graves lésions, aux conséquences parfois mortelles. Un danger à ne pas prendre à la légère.



UNE CONSULTATION URGENTE

Retrouvés dans les herbes hautes, les champs, les terres agricoles, les parcs, les prairies et même les jardins, les épillets transpercent la peau ou s'introduisent par les orifices des chiens et des chats, par les narines, les oreilles, les yeux et les parties génitales, et progressent vers l'avant, provoquant alors des abcès, une ulcération, des inflammations, une perforation du tympan ou des problèmes respiratoires.

Certains signes doivent vous alerter sur leur présence, comme un léchage excessif d'une zone, des coussinets gonflés, des yeux rouges ou larmoyants, une plaie suintante, des éternuements ou des saignements. Si votre animal se met à boiter, secoue ou penche la tête, il se peut également qu'il soit incommodé par un épillet. Consultez alors un vétérinaire sans perdre de temps pour qu'il le retire. S'il est déjà rentré dans le corps de votre compagnon, une extraction chirurgicale sera sûrement nécessaire.

Pour limiter les risques, inspectez le pelage de vos animaux après chaque sortie, brossez et tondez si possible leurs poils, esquivez les herbes hautes lors de vos promenades, et éliminez les épillets de votre jardin.



M.G