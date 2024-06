AVIS DE DECES - Monsieur Anthony RAYMOND

Chalon-sur-Saône, Saint-Rémy.

Dali, son fils et sa maman Carine;

Yves, son papa et Elsa sa sœur, ainsi que toute sa famille et ses amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Anthony RAYMOND

survenu le 23 juin 2024, à l’âge de 46 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le mardi 2 juillet 2024, à 12h45, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.

Vous pourrez lors de ce dernier hommage, accompagner Anthony avec une simple fleur de couleur rose.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres Guillon Chalon/Saône / St-Gengoux- Le-Nal

Crissey / Sennecey-Le-Grand www.pfguillon.fr - 03 85 48 29 37