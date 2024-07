Assemblée Générale du Grand Chalon Athlétisme (Section La Chalonnaise) : tout va bien, merci !

Rendez-vous dimanche 29 septembre 2024 à 10 heures pour le départ de la course de la 11ème édition de ‘La Chalonnaise’!

Vendredi 21 juin, à l’Espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry à Chalon-sur-Saône, s’est tenue l’Assemblée Générale du Grand Chalon Athlétisme (Section La Chalonnaise).

Une A.G qui s’est déroulée devant une assemblée composée d’une vingtaine de licenciés en présence des deux co-présidents Christophe Magnien et Christophe Thibert, assistés des membres du bureau Céline Thibert (Secrétaire), Vivien Saulnier (Secrétaire-Adjoint), Sylvie Salagnac (Trésorière), Laetitia Guillemin (Trésorière-Adjoint)…

Christophe Magnien a présenté le rapport moral du club dans lequel il remercie les élus présents de la ville de Chalon / Saône ainsi que les différentes instances telles que l’OMS de Chalon / Saône, l’Ufolep ainsi que les 182 licenciés de la saison 2023/2024 : aussi bien pour les investissements réalisés en tant que sportifs, dirigeants, éducateurs et même l’implication de ces derniers sur le bénévolat effectué sur les rencontres.

Il ajoutait : ‘’Bravo aux sportifs de l’école d’Athlétisme, Hors-Stade et Marche Nordique pour la cohésion apportée dans les diverses séances et événements. Merci à L’Ufolep pour nous aider à aller à une pratique sportive vraiment pour tous : notamment avec l’école d’Athlétisme. Sachez que l’organisation de ‘La Chalonnaise’ a été un succès et ce, malgré la disparition d’Adolphe Dubois, à 48 heures de cette 10ème édition. Nous remercions tous les partenaires qui se sont impliqués à cette belle cause d’Octobre Rose. Nous leur donnons rendez-vous le 29 septembre 2024 pour la 11ème édition. Un petit mot aussi sur la 2ème édition du Trail des Vignes qui a eu lieu le mois dernier et qui a été apprécié par bon nombre de pratiquants : avec plus de 300 sportifs comptabilisés! ‘’.

À l’issue du rapport moral, les rapports d’activités et financier ont été voté à l’unanimité par les dirigeants et les licenciés du club. Enfin, le budget prévisionnel pour la saison à venir a été énoncé.

Il restait enfin à procéder au renouvellement des instances dirigeantes pour la saison 2024/2025. Un Conseil d’Administration qui se compose désormais : Co-Présidents : Christophe Magnien et Christophe Thibert - Secrétaire : Céline Thibert - Secrétaire-adjoint : Vivien Saulnier - Trésorière : Sylvie Salagnac - Trésorière-adjointe : Laetitia Guillemin ainsi que d’Autres membres du Conseil d'Administration : Pascal Bourdon, Anaïs Breton, Kévin Magnien, Elisabeth Parisot et Marc Thomas.

Le traditionnel vin d’honneur a clos la séance.

J.P.B