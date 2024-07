LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Un Collectif "jeunes avec Platret" demande à Arnaud Sanvert de se retirer au profit de Gilles Platret

Communiqué de presse

Dans cette campagne des élections législatives, nous nous sommes engagés pour la première fois en politique derrière Gilles Platret.



Nous l'avons fait au regard du chaos politique promis par le Président de la République et parce que, comme maire de Chalon, nous avons vu Monsieur Platret prendre des initiatives et faire bouger les lignes, sur les sujets locaux comme nationaux, en dehors de toute considération de parti politique et cela nous a séduit.

C'est l'homme que nous avons suivi et nous n’éprouvons aucun regret. Cette campagne fut une réussite, lui permettant d'être qualifié pour le 2e tour dans une des très rares quadrangulaires qui auront lieu en France (cinq quadrangulaires seulement).

C'est un signe !

Nous, jeunes de droite, à aucun moment nous ne nous sentons tenus par ces débats totalement dépassés sur le barrage républicain et autre mensonges de gauche, qui devraient séparer une partie de la droite d'une autre partie de la droite. Comme toute la jeunesse de droite, nous avons depuis longtemps dépassé ce clivage qui ne sert qu’à rassurer une gauche désunie, délirante et promise à être oubliée dans les tréfonds de l’Histoire.

Nous, jeunes de droite, nous voyons la violence qui monte dans la société, nous voyons l'islamisme progresser, nous voyons le wokisme infester nos universités et nous voyons notre avenir se compromettre. Nous sommes la première génération depuis 1945 qui peut se dire qu'elle vivra sans doute moins bien que celle d'avant. Ainsi, nous ne voulons pas de débats d'arrière-garde, nous voulons du concret.

Nous militons pour que nos idées soient représentées à l'Assemblée par quelqu'un de compétent, par un homme droit porteur de convictions courageuses. De toute évidence, nous suivrons donc Gilles Platret, avec confiance pour ce 2e tour.

Alors, un peu de sérieux ! Si M. Sanvert, a obtenu hier un score confortable uniquement grâce à son étiquette, il est de son devoir d’être un minimum clairvoyant sur lui-même, il doit se retirer et laisser Gilles Platret représenter nos idées et notre circonscription à l'Assemblée nationale. L’incompétence rhétorique qu’il affiche lors des débats laisse présager du pire face à une extrême gauche virulente à l’Assemblée.

Quant à M. Marguerite, il n'a absolument aucune chance de l'emporter en se maintenant. Il doit donc permettre de réinstaurer un vrai débat entre la droite et la gauche (il a soutenu M. Macron qui a tout misé sur la disparition de ce clivage) et pour ça retirer sa candidature, sinon, il sera responsable de la catastrophe qui risque de se passer.

Nous, nous savons bien que Gilles Platret défendra avec courage à l'Assemblée les bonnes mesures qui seront proposées et qu'il se battra contre les mauvaises. Et c'est uniquement ça que nous voulons, parce que c'est de ça que dépend notre avenir.

Les Jeunes avec Platret